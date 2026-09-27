Cod roșu pe Nistru: apa a scăzut la niveluri dramatice din cauza deversărilor mai mici din lacul Novodnestrovsk din Ucraina

1 minut de citit Publicat la 23:15 27 Sep 2026 Modificat la 23:16 27 Sep 2026

Nivelul râului Nistru a scăzut la cote istorice. Foto: Facebook.com/Gheorghe Hajder

Nivelul apei în râul Nistru a scăzut la niveluri dramatice. Pe sectorul dintre s. Naslavcea-or. Camenca, autoritățile moldovene au emis o avertizare de Cod Roșu, după ce debitul apei este la doar 15% din valorile medii lunare multianuale. De asemenea, pe mai multe sectoare ale râului Prut a fost emis Cod Portocaliu. Autoritățile au cerut agenților economici și populației să utilizeze rațional resursele de apă, potrivit deschide.md.

Așadar, pe sectorul dintre s. Naslavcea-or. Camenca al râului Nistru este în vigoare un Cod Roșu.

„Codul Roșu este determinat de regimul deversărilor din lacul de acumulare Novodnestrovsk (Ucraina), debitul deversat în aval corespunde aportului de apă în lac”, a transmis Autoritatea de Meteorologie de la Chișinău.

Ministerul Mediului de la Chișinău a anunțat că debitul de apă eliberat de Ucraina în Nistru spre Republica Moldova va fi redus, în următoarele două săptămâni, la 60 de metri cubi pe secundă. În primele 20 de zile ale lunii septembrie, în lacul de acumulare Novodnestrovsk au intrat în medie aproximativ 23 metri cubi de apă, în timp ce în aval au fost deversați 60 metri cubi de apă.

Cod Portocaliu pe râul Prut

Pentru râul Prut s-a instituit Cod Portocaliu pe următoarele sectoare:

pe sectorul s. Criva-or.Costești - 20-30% din valorile medii lunare multianuale;

pe sectorul or. Costești-or.Ungheni (Cod Galben) - 35-40% din valorile medii lunare multianuale;

pe sectorul or. Ungheni-s. Brânza (Cod Portocaliu) - 20-30% din valorile medii lunare multianuale;

Potrivit datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, situația dramatică se atestă și la celelalte râuri din R. Moldova:

Draghiște, Cubolta, Ciulucul Mic și Botna (Cod Roșu) - 10% și mai puțin din valorile medii lunare multianuale:

Ichel (Cod Roșu) - circa 15% din valorile medii lunare multianuale;

Vilia (Cod Portocaliu) - 20% din valorile medii lunare multianuale;

Răut, Bâc, Lunga și Căinar (Cod Galben) - circa 30-40% din valorile medii lunare multianuale;

Anterior, și ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat că situația este una dificilă privind nivelul scăzut al apei în râu și a îndemnat populația și agenții economici să economisească resursele de apă.

„Apă este, dar nivelul a scăzut. În unele zone, apa s-a retras în canalul navigabil, adică în partea cea mai adâncă, iar zonele cu o adâncime mai mică au rămas descoperite. Prioritatea noastră este continuare aprovizionării cu apă a cetățenilor”, a spus el.