Zeci de mii de oameni au demonstrat la Belgrad pentru alegeri anticipate. Provocatori mascați au atacat poliția. Reacția președintelui

1 minut de citit Publicat la 09:32 24 Mai 2026 Modificat la 09:32 24 Mai 2026

Protestatarii anti-regim din Serbia s-au adunat la Belgrad și au cerut alegeri anticipate. Foto: Profimedia Images

Zeci de mii de oameni au manifestat sâmbătă în centrul capitalei sârbe, Belgrad, pentru a cere alegeri anticipate, relatează Agerpres, care citează DPA.

Mitingul continuă o mișcare națională de protest declanșată după prăbușirea acoperișului unei gări din orașul Novi Sad, nordul Serbiei, în noiembrie 2024, incident soldat cu 16 morți.

Mișcarea condusă de studenți, care au ocupat practic toate universitățile din Serbia timp de un an, este acum susținută de milioane de cetățeni.

Aceștia acuză neglijența și corupția din timpul guvernării președintelui Aleksandar Vucic.

Un vorbitor la evenimentul de sâmbătă, student la inginerie electrică, a descris scrutinul anticipat drept "o șansă pentru un guvern onest, libertate și o viață demnă".

Protestatari: Anticipatele, o cale spre o schimbare pașnică

Protestatarii argumentează că alegeri anticipate sunt o modalitate pașnică de a schimba guvernarea.

Alegerile legislative la termen în Serbia sunt programate abia la sfârșitul anului 2027.

Presa internațională notează că, după încheierea demonstrației, au fost raportate ciocniri cu poliția la aproximativ 1 kilometru de Piața Slavija, unde s-a desfășurat mitingul.

Bărbați mascați au lansat artificii în direcția forțelor de ordine.

Ministrul sârb de Interne, Ivica Dacic, a anunțat că 23 de persoane au fost arestate și un număr nespecificat de polițiști au fost răniți.

Vucici acuză "natura violentă" a protestatarilor

Președintele Vucic a invocat acest incident pentru a-i acuza, într-o postare pe Instagram, pe manifestanți că "și-au demonstrat încă o dată natura violentă".

Însă DPA amintește că la protestele anterioare s-a dovedit că violențe similare au fost comise de provocatori infiltrați.

Guvernul a oprit din nou traficul feroviar în Serbia înainte de miting.

Căile Ferate Sârbe nu au oferit nicio explicație oficială, dar măsura a părut să aibă ca scop îngreunarea participării la eveniment a oponenților guvernamentali care nu sunt din Belgrad.