PNL s-a rupt în două după nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier. Bolojan se întoarce de urgență de la Chișinău

Raluca Turcan îl acuză pe șeful statului de "intervenție brutală" în PNLPublicat acum 1 minut
Raluca Turcan, deputat PNL, a criticat, duminică, desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea noului Guvern, acuzându-l pe președintele Nicușor Dan de "intervenție brutală cu valențe neconstituționale" în formațiunea liberală.
În opinia sa, acțiunile șefului statului depășesc cadrul constituțional normal în raport cu partenerii politici.
"Când un președinte de țară, ales prin votul cetățenilor și beneficiind de încrederea unei părți importante a societății, intervine brutal în viața internă a unui partid care i-a fost partener și coechipier politic, intrăm într-o zonă cu evidente valențe neconstituționale.
Președintele poate fi jucător. Dar e vital să-și aleagă coechipierii corecți pentru a-și respecta mandatul.
Faptul că un prim-vicepreședinte al partidului acceptă o funcție fără o discuție cu președintele partidului spune multe despre caracter (...) Loialitatea nu este un concept facultativ într-o echipă", a scris Raluca Turcan, pe Facebook.
Conform acesteia, premisele noului Guvern sunt contrare așteptărilor electoratului de dreapta.
"PSD a împins România spre un deficit de aproape 10% din PIB prin prăduirea bugetului de stat. PSD a prăbușit Guvernul Bolojan. Cel mai firesc lucru politic ar fi fost ca PSD să fie chemat să repare situația dificilă în care a împins România și nu să se caute modalități neconstituționale de a sparge un partid parlamentar care și-a asumat să guverneze în mod responsabil", a conchis Raluca Turcan.
Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă cere excluderea lui Adrian Veștea din partidPublicat acum 5 minute
Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă a solicitat, duminică, excluderea din partid a lui Adrian Veștea în contextul nominalizării acestuia pentru funcția de prim-ministru.
Potrivit lui Falcă, acceptarea unei astfel de propuneri încalcă decizia unanimă a PNL de a-l susține pe Ilie Bolojan și reprezintă o mișcare politică în favoarea PSD și AUR.
"Momentele grele nu inventează caractere. Le scot la lumină. Asta vedem azi, prin nominalizarea unui membru PNL ca premier și așa s-au produs multe dintre marile pagube ale vieții noastre politice'" a scris Gheorghe Falcă, pe Facebook.
"Prin ambiții personale ambalate în vorbe goale și prin oameni care, în loc să țină linia într-un moment dificil, au ales să joace pentru ei și pentru cei care îi împingeau, cu lașitate, din spate. Adică pentru PSD, dar și pentru AUR!.
PNL a luat o decizie clară, în unanimitate. Îl susținem pe Ilie Bolojan și nu colaborăm cu PSD. Cine acceptă să fie folosit împotriva propriului partid intră într-o zonă politică foarte gravă. Una care, conform statutului, se rezolvă într-un singur fel. Excluderea!", a adăugat europarlamentarul PNL.
Robert Sighiartau: "Nicușor Dan și-a asumat deschis confruntarea cu PNL"Publicat acum 8 minute
"În această dimineață, la ora la care milioane de români se pregăteau să meargă la biserică, președintele Nicușor Dan și-a asumat deschis și fără echivoc confruntarea cu Partidul Național Liberal.
Prin desemnarea pentru funcția de premier a unui prim-vicepreședinte al PNL, fără consultarea partidului și fără existența unui mandat din partea acestuia, președintele a ales să intervină direct în viața internă a Partidului Național Liberal.
Pentru mulți dintre noi, acest gest confirmă ceea ce până acum era doar o suspiciune, că îndepărtarea lui Ilie Bolojan nu a fost rezultatul unor simple diferențe politice, ci parte a unei strategii asumate împreună cu PSD.
Moțiunea de cenzură care a înlăturat guvernul Bolojan a deschis o perioadă de instabilitate politică și economică. Costurile au fost suportate de cetățeni, de mediul de afaceri și de toți cei care își doresc predictibilitate și reforme reale.
Astăzi, președintele a renunțat la poziția de mediator și a ales să devină actor politic într-o confruntare care urmărește fragmentarea Partidului Național Liberal.
Partidul Național Liberal a trecut prin multe încercări în istoria sa și a rămas mereu de partea României europene, democratice și occidentale. Va trece și peste aceasta!
Nu vom abandona valorile noastre și nu vom abandona drumul început împreună cu Ilie Bolojan!", a comunicat Robert Sighiartău, deputat PNL.
Ionuț Stroe, deputat PNL: "Hai să privim cu calm ce se întâmplă: Țara trebuie guvernată"Publicat acum 13 minute
"Adrian Veștea e un om serios, cu o carieră politică pornită de jos. 30 de ani de liberalism autentic, de 3 ori primar, 3 mandate de președinte de CJ și fost ministru al Dezvoltării.
Are o carieră construită pe realizări concrete și votul multor oameni.
Și da, putem vorbi în partid. Putem să avem dezbateri, să ridicăm întrebări. Așa e sănătos și normal să se întâmple.
Ca liberal și coleg de partid îi respect parcursul și activitatea și cred că experiența acumulată în toți acești ani îl recomandă și pentru asumarea acestei responsabilități majore. Este important ca o decizie de o asemenea importanță să se ia în interiorul PNL, într-o dezbatere internă serioasă.
Țara trebuie guvernată, pentru că mizele pro-occidentale, pro-europene, angajamentele clare față de PNRR, NATO și aderarea la OCDE sunt mai importante decât mizele partidelor politice", a reacționat, duminică, deputalul PNL Ionuț Stroe.
Alin Tișe (PNL), președinte CJ Cluj: "România nu poate fi ținută captivă de calcule politice și ambiții de partid"Publicat acum 15 minute
"România nu poate fi ținută captivă de calcule politice și ambiții de partid.
Nici un partid nu este mai mare decât țara noastră. Nici un om politic nu poate să se opună binelui românilor. Nici o strategie de partid nu poate fi mai importantă decât stabilitatea țării.
Ca partid național și conservator, PNL are datoria să pună interesul României mai presus de orice interes politic.
Astăzi, România are nevoie urgent de un guvern funcțional, de decizii curajoase și de responsabilitate. Nu de blocaje. Nu de orgolii. Nu de negocieri fără sfârșit.
În momente decisive, liderii adevărați aleg țara, nu partidul. Aleg viitorul, nu avantajul de moment.
Interesul național nu mai poate aștepta. România are nevoie de stabilitate, de autoritate și de acțiune. De Guvern.
Acum și urgent!
PS: Când interesele de partid ajung deasupra interesului național, cei care pierd sunt românii. România nu are nevoie de spectacol politic, ci de guvernare. Nu de calcule electorale, ci de soluții. Astăzi, patriotismul înseamnă responsabilitate. Interesul național nu este negociabil", a scris duminică pe Facebook liberalul Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, într-o reacție la nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier desemnat.
Secretarul general al PNL, Dan Motreanu: "Desemnarea lui Veștea creează un precedent periculos. Azi e PNL, mâine poate fi alt partid"Publicat acum 29 minute
"Dincolo de toate celelalte aspecte, există o problemă de principiu care nu poate fi ignorată.
Nominalizarea pentru funcția de prim-ministru a unui prim-vicepreședinte de partid, în absența unei consultări reale și prealabile atât cu partidul din care acesta face parte, cât și cu formațiunile politice chemate să susțină viitoarea guvernare, creează un precedent periculos pentru democrația românească.
Nu este vorba despre persoana desemnată și nici despre partidul care se află astăzi în această situație.
Este vorba despre respectarea autonomiei partidelor politice și despre evitarea oricărei aparențe de ingerință în viața lor internă.
În egală măsură, este vorba despre respectarea unui mecanism democratic bazat pe dialog, negociere și echilibru între instituțiile statului și forțele politice reprezentate în Parlament.
Atunci când desemnarea premierului devine rezultatul unei decizii unilaterale, luate înaintea construirii unui consens politic și fără o consultare autentică a actorilor implicați, nu este afectat doar rolul partidelor, ci este pusă sub semnul întrebării însăși logica reprezentării parlamentare.
Dan Motreanu: "Un președinte cu adevărat mediator știe că majoritățile nu se impun"
Într-o democrație funcțională, un președinte cu adevărat mediator știe că majoritățile nu se presupun și nu se impun; ele se construiesc prin dialog, negociere și acord politic.
Democrația nu înseamnă doar vot, ci și respectarea procedurilor, a echilibrelor instituționale și a legitimității politice. Slăbirea acestor principii înseamnă, în cele din urmă, o atingere adusă chiar esenței regimului democratic.
Astăzi poate fi afectat PNL. Mâine poate fi orice alt partid.
Precedentele instituționale nu rămân niciodată izolate; ele tind să se transforme în practici și reguli nescrise care, în timp, pot fi folosite împotriva oricui.
Într-o democrație matură, autoritatea nu se afirmă prin impunerea unor decizii, ci prin capacitatea de a construi acorduri, consens și majorități legitime", a opinat secretarul general al PNL, Dan Motreanu, într-un mesaj publicat duminică pe Facebook.
PNL s-a rupt în două după nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier. Bolojan se întoarce de urgență de la ChișinăuPublicat acum 48 minute
Președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a acuzat, duminică, o tentativă de a rupe PNL, în reacție la desemnarea lui Adrian Veștea de către Nicușor Dan pentru a forma noul guvern.
PNL luase anterior decizia de a nu susține guvernul lui Eugen Tomac, desemnat pe 4 iunie de președinte să formeze cabinetul și care și-a depus, duminică, mandatul, după ce nu a reușit să-și asigure sprijin parlamentar.
După acuzația lui Bolojan, a urmat reacția susținătorului său, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.
Acesta spus, la rândul său, că nominalizarea lui Veștea de către președinte înseamnă "trădare, complot și ingerință".
Acestor semnale de la vârful PNL le-au urmat reacții împărțite.
Primarul din Reșița, Ioan Popa, și europarlamentarul Gheorghe Falcă, au cerut excluderea lui Veștea din PNL.
Alții, precum deputatul Răzvan Prișcă și președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-au exprimat susținerea pentru Veștea.
O poziție similară a exprimat și reprezentantul USR, primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu.
În aceste condiții, Ilie Bolojan, aflat în vizită la Chișinău, a decis să se întoarcă de urgență în țară.
Este previzibilă și o întrunire a Biroului Politic Național al PNL, pentru o decizie formală privind noul premier desemnat.