PNL s-a rupt în două după nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier. Bolojan se întoarce de urgență de la Chișinău

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Raluca Turcan, deputat PNL, a criticat, duminică, desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea noului Guvern, acuzându-l pe președintele Nicușor Dan de "intervenție brutală cu valențe neconstituționale" în formațiunea liberală.

În opinia sa, acțiunile șefului statului depășesc cadrul constituțional normal în raport cu partenerii politici.

"Când un președinte de țară, ales prin votul cetățenilor și beneficiind de încrederea unei părți importante a societății, intervine brutal în viața internă a unui partid care i-a fost partener și coechipier politic, intrăm într-o zonă cu evidente valențe neconstituționale.

Președintele poate fi jucător. Dar e vital să-și aleagă coechipierii corecți pentru a-și respecta mandatul.

Faptul că un prim-vicepreședinte al partidului acceptă o funcție fără o discuție cu președintele partidului spune multe despre caracter (...) Loialitatea nu este un concept facultativ într-o echipă", a scris Raluca Turcan, pe Facebook.

Conform acesteia, premisele noului Guvern sunt contrare așteptărilor electoratului de dreapta.

"PSD a împins România spre un deficit de aproape 10% din PIB prin prăduirea bugetului de stat. PSD a prăbușit Guvernul Bolojan. Cel mai firesc lucru politic ar fi fost ca PSD să fie chemat să repare situația dificilă în care a împins România și nu să se caute modalități neconstituționale de a sparge un partid parlamentar care și-a asumat să guverneze în mod responsabil", a conchis Raluca Turcan.