Prima reacție a lui Bolojan la desemnarea lui Adrian Veștea: "Nicușor Dan nu ne-a informat. Un act ostil, o încercare de rupere a PNL"

1 minut de citit Publicat la 09:58 14 Iun 2026 Modificat la 09:58 14 Iun 2026

Ilie Bolojan. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a reacționat în termeni duri la mișcarea făcută, duminică, de președintele Nicușor Dan, care l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea să formeze noul guvern, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul.

Bolojan a spus că președintele Dan nu a informat PNL înainte de nominalizarea liberalului Veștea ca premier desemnat și a catalogat această nominalizare drept un act ostil, cu scopul de a rupe PNL.

"Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea.

Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.

Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială.

În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială", a scris Bolojan pe Facebook.

Perspectiva ruperii PNL a fost, de asemenea, evocată de politologul Andrei Țăranu într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Acesta a subliniat că Adrian Veștea ar urma să fie susținut de liberalii care nu agreează actuala conducere reprezentată de liderii Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu.