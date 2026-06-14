Politolog: Procesul de rupere a PNL a început odată cu desemnarea lui Veștea

Adrian Veștea a fost desemnat să formeze noul guvern, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Foto: Hepta

Politologul Andrei Țăranu a comentat la Antena 3 CNN efectele desemnării lui Adrian Veștea, membru de vârf al PNL, pentru a forma noul guvern, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, în urma eșecului negocierilor pentru sprijin politic purtate cu partidele parlamentare.

Țăranu a estimat că Veștea va avea sprijinul unei părți din PNL și a estimat că procesul de "rupere" a PNL a început odată cu desemnarea noului premier.

"Șansele (de a avea un guvern învestit de Parlament) au crescut și au crescut în mod semnificativ, pentru că domnul Veștea, chiar dacă nu va obține susținerea întregului PNL, sigur va obține susținerea unei părți din PNL: acea parte din PNL care era și este mai degrabă în disonanță cu Guvernul, cu președintele partidului, domnul Bolojan, cu vicepreședintele Ciucu.

Deci procesul de rupere a PNL-ului a început odată cu această desemnare. De ce nu s-a întâmplat mai devreme? Nu mă întrebați pe mine.

Domnul Veștea are capacitatea să negocieze și cu PSD-ul.

Dacă PSD-ul se gândea cum și cu cine și în ce fel să voteze pentru domnul Tomac, sunt convins că în acest moment va vota și pentru domnul Veștea. De asemenea, cred că va obține și voturile de la UDMR.

Deci, șansele ca un guvern Veștea să ajungă la Palatul Victoria sunt, fără îndoială, mai mari decât șansele unui guvern Tomac, care era evident că nu va obține majoritate", a spus Andrei Țăranu la Antena 3 CNN.