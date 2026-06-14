Surpriză uriașă la Cotroceni. Eugen Tomac și-a depus mandatul. Nicușor Dan îl desemnează premier pe liberalul Adrian Veștea

Eugen Tomac: Regret că nu am putut convingePublicat acum 12 minute
"Am plecat acum 10 zile la drum cu convingerea că pot convinge partidele democratice afiliate familiilor europene pentru să îmi acorde încrederea.
Am fost sincer, am fost onest, am fost deschis spre orice compromis rezonabil care sa ofere rapid tarii un guvern. Nu am găsit această atitudine din partea tuturor partidelor.
Regret acest lucru. Le mulțumesc tuturor celor care au acceptat să facă parte din lista de miniștri pe care am propus-o.
Regret ca nu am putut convinge, dar spre că ceea ce urmează e ceea ce este bine pentru România", a spus, la rândul său, Eugen Tomac.
Adrian Veștea: "Îmi doresc un guvern politic"Publicat acum 17 minute
"Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică.
Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal.
Am simplu consilier local, primar, președinte de Consiliu Județean și am avut și timp de un an și jumătate șansa de a fi membru al Guvernului României, ca ministru la Dezvoltare.
Prin aceste oportunități, am avut șansa să merg în fiecare județ al României. Am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament.
Îmi doresc un guvern politic care să își asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală. Noi suntem a șasea țară din Europa și trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi. De asemenea, voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea.
Siguranța românilor și bunăstarea lor sunt obiectivele mele. Plec la drum cu gândul la toți primarii din această țară cu care am lucrat, cu gândul la toți românii pe care doresc să-i servesc cu loialitate și responsabilitate. Sunt deschis să discut cu formațiunile politice democratice pro-occidentale din Parlamentul României", a spus noul premier desemnat.
Nicușor Dan: Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață. Îl desemnez prim-ministru pe Adrian VeșteaPublicat acum 28 minute
Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul și, în aceste condiții, îl desemnează premier pe Adrian Veștea.
"Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și, în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea.
Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, a fost un ministru de succes, o persoană care a atras fonduri europene, o preocupată de dezvoltare. De exemplu, a dezvoltat aeroportul din Brașov, care este un succes.
Este o persoană categoric pro occidentală, cu valori, o persoană de dialog și, nu în ultimul rand, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor.
Sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină.
Vreau să îi mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare și pentru responsabilitate. Și vreau să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea.
Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice.
În acest moment însă, este clar că o soluție politică este cea care este potrivită și vreau să le mulțumesc, de asemenea, tuturor celor care erau pregătiți să facă parte din Guvern, oameni cu pregatire solida, care au avut curajul sa-si lase parcursul profesional pentru a veni in slujba cetățenilor, într-un guvern al României și oameni pe care noi am înțeles că ne putem baza și de care societatea noastră are nevoie. ", a spus președintele.
Eugen Tomac e așteptat să depună duminică, la Parlament, lista cu miniştrii noului GuvernPublicat acum 1 ora si 10 minute
Premierul desemnat, Eugen Tomac, urmează să depună duminică, la Parlament, lista cu miniştrii care vor face parte din noul Cabinet şi programul de guvernare.
Tomac a fost desemnat de preşedintele Nicuşor Dan, pe 4 iunie, candidat pentru funcţia de prim-ministru.
Conform Constituției, candidatul pentru funcţia de prim-ministru trebuie să ceară, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.
Începând cu ziua desemnării, Tomac a avut negocieri cu toate formaţiunile reprezentate în Parlament, cu grupul minorităţilor naţionale şi cu parlamentarii neafiliaţi pentru a cere sprijinul la votul din plenul reunit.
PNL și USR au decis să nu voteze guvernul propus de Tomac
Pentru a putea fi validat de Parlament, Cabinetul Tomac are nevoie de 233 de voturi favorabile.
Liderii PNL şi USR au anunţat deja că nu vor vota Guvernul condus de Eugen Tomac.
"Analizând contextul politic, PNL a luat decizia să nu susţină învestirea acestui Guvern. Ca efect al acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi 'prezent, nu votez'.
De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că, dată fiind situaţia în care avem un Guvern fără o susţinere politică explicită, deci fără o susţinere parlamentară explicită, acest Guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România şi, deci, nu este o soluţie guvernamentală în momentul de faţă", a explicat preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, joi, după şedinţa extinsă a Biroului Politic Naţional al partidului.
O zi mai târziu, vineri, preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, a anunţat, la rândul său, că USR a decis să nu susţină Guvernul Tomac.
"Comitetul Politic al USR a decis să nu susţină Guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac", a precizat Fritz, care a menţionat că hotărârea a fost susţinută de o majoritate de peste 90% dintre membrii Comitetului Politic.
Social-democraţii nu au luat încă o decizie oficială faţă de susţinerea Cabinetului Tomac, în structura de partid, dar secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a precizat că, după părerea sa, "Guvernul Tomac trece" de votul Parlamentului.
Nicușor Dan face apel la responsabilitate politică
Președintele Nicușor Dan susține duminică dimineață, la ora 09.00, o declarație de presă, în care va vorbi despre ultimele evoluții în demersul de învestire a cabinetului propus de premierul desemnat.
Miercuri, la Palatul Cotroceni, preşedintele Nicuşor Dan a subliniat că românii vor o formulă de guvernare şi a făcut un "apel la responsabilitatea partidelor politice faţă de acest moment".
"Interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul ţării. Am auzit diverse opinii, că am dat satisfacţie lui x faţă de y sau că n-am dat satisfacţie lui x faţă de y.
Nu este mandatul meu. Mandatul meu este: unu - să păstrez direcţia prooccidentală a României şi doi - să previn o cădere economică bruscă, care să afecteze fiecare familie din ţara asta şi sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuţie", a spus Nicuşor Dan.
Cine se află pe lista de miniștri propusă de Eugen Tomac
Lista noului Cabinet arată astfel
* Eugen Tomac - prim-ministru
* Sorin Costreie - viceprim-ministru, ministru al Educaţiei şi Cercetării
* Valeriu Nistor - viceprim-ministru fără portofoliu
* Bogdan Dumitru - viceprim-ministru fără portofoliu
* Tiberiu Trifan - ministru al Afacerilor Interne
* Ionuţ Simion - ministru al Finanţelor
* Ionuţ Maşala - ministru al Transporturilor şi Infrastructurii
* Cosmin Soare-Filatov - ministru al Justiţiei
* Dănuţ Sebastian Neculăescu - ministru al Apărării Naţionale
* Florin Duma - ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului
* Şerban Dragosloveanu - ministru al Sănătăţii
* Nicolae Istudor - ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
* Luca Niculescu - ministru al Afacerilor Externe
* Carmen Moraru - ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene
* Teodor Dulceaţă - ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor
* Diana Morar - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale
* Vladimir Ionaş - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
* Mihai Ghyka - ministru al Culturii
* Andrei Covatariu - ministru al Energiei.
După primirea listei de miniștri și a programului de guvernare, Birourile permanente ale celor două Camere transmit documentele tuturor deputaţilor şi senatorilor, conform Regulamentului activităţilor comune ale celor două Camere.
Tot Birourile permanente stabilesc data şedinţelor comune ale comisiilor în cadrul cărora vor avea loc audierile miniştrilor, precum şi data şedinţei comune a celor două Camere, în care se vor dezbate şi vor fi supuse la vot Cabinetul şi programul de guvernare.
Şedinţa comună nu poate fi stabilită la o dată care să depăşească 15 zile de la primirea programului şi a listei Guvernului.