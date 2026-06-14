Surpriză uriașă la Cotroceni. Eugen Tomac și-a depus mandatul. Nicușor Dan îl desemnează premier pe liberalul Adrian Veștea

Publicat acum 17 minute

"Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică.

Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal.

Am simplu consilier local, primar, președinte de Consiliu Județean și am avut și timp de un an și jumătate șansa de a fi membru al Guvernului României, ca ministru la Dezvoltare.

Prin aceste oportunități, am avut șansa să merg în fiecare județ al României. Am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament.

Îmi doresc un guvern politic care să își asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală. Noi suntem a șasea țară din Europa și trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi. De asemenea, voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea.

Siguranța românilor și bunăstarea lor sunt obiectivele mele. Plec la drum cu gândul la toți primarii din această țară cu care am lucrat, cu gândul la toți românii pe care doresc să-i servesc cu loialitate și responsabilitate. Sunt deschis să discut cu formațiunile politice democratice pro-occidentale din Parlamentul României", a spus noul premier desemnat.