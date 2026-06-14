Cine este Adrian Veştea, desemnat premier de preşedintele Nicuşor Dan. Membru PNL din 1994, prim-vicepreședinte al partidului

2 minute de citit Publicat la 11:13 14 Iun 2026 Modificat la 11:13 14 Iun 2026

Primvicepreședintele PNL, Adrian Veștea. Hepta

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că îl propune pentru funcţia de premier pe Adrian Veştea, după ce Eugen Tomac şi-a depus mandatul de premier desemnat în dimineaţa acestei zilei.

Decizia anunțată duminică vine după ce Dan l-a desemnat, pe 4 iunie, pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcţia de premier, în contextul în care Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură la 5 mai.

Adrian-Ioan Veştea s-a născut la 14 decembrie 1973, conform CV-ului de pe site-ul gov.ro.

A urmat cursurile Universităţii ''George Bariţiu'' din Braşov (1996-2000). Diplomă de licenţă obţinută la Academia de Studii Economice Bucureşti, în domeniul Contabilitate şi informatică de gestiune.

A obţinut:

Certificat expert contabil, la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (2003-2004);

Diplomă de absolvire program de specializare postuniversitară, în domeniul ''Managementul administraţiei publice în contextul integrării europene'', la Institutul Naţional de Administraţie Sibiu, Program de specializare postuniversitară organizat în asociere cu Universitatea ''Lucian Blaga'' din Sibiu (2005-2006);

Diplomă de master, în domeniul ''Managementul administraţiei publice în procesul integrării europene'', la Universitatea ''Lucian Blaga'' din Sibiu - ULBS (2006-2007).

A lucrat în cadrul Ocolului Silvic al oraşului Râşnov (1992-1993) şi în cadrul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvic - ICAS (1994-2000); cadru didactic asociat la Liceul Tehnologic Silvic ''Dr. Nicolae Rucăreanu'' Braşov (2000-2001); economist la S.C. Asco Precision Works S.R.L. - Codlea, jud. Braşov (2001-2003); contabil-şef la S.C. Asco S.A - Codlea, jud. Braşov (2003-2004).

Adrian Veștea, membru PNL din 1994

Este membru al Partidului Naţional Liberal (PNL) din anul 1994, conform https://vestea.pnlbrasov.ro.

A fost co-preşedinte al PNL Braşov alături de Mihail Veştea, începând cu martie 2016, iar în aprilie 2017 a fost ales preşedinte al filialei judeţene Braşov.

A deţinut funcţia de preşedinte al PNL Braşov până în august 2025. A fost secretar general interimar al PNL (dec. 2024 - iul. 2025).

În prezent este prim-vicepreşedinte al PNL, ales în cadrul Congresului extraordinar al partidului din 12 iulie 2025.

A fost primar al oraşului Râşnov timp de trei mandate (2004-2016). În perioada 2016-2020, a deţinut primul mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, iar în 2020, a obţinut cel de-al doilea mandat. În urma alegerilor locale din 9 iunie 2024 a câştigat un nou mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov.

A fost ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în Guvernul condus de Marcel Ciolacu, începând din 15 iunie 2023.

Adrian Veştea şi-a înaintat demisia din funcţia de ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în data de 30 octombrie 2024, în condiţiile în care urma să îşi preia mandatul de preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov.

A fost peşedinte al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) (2020-2023).

În cadrul şedinţei Adunării Generale a UNCJR, desfăşurată la 27 ianuarie 2025, la Bucureşti, Adrian-Ioan Veştea, preşedinte CJ Braşov, a fost ales prim-vicepreşedinte al UNCJR.