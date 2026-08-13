PSD anunță că ignoră cererea de reexaminare a lui Nicușor Dan și va vota din nou pentru construirea de hidrocentrale în arii protejate

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Foto: INQUAM Photos/George Călin

PSD nu își schimbă poziția în privința legii care permite continuarea unor proiecte hidroenergetice în arii protejate, după ce președintele Nicușor Dan a trimis actul normativ înapoi în Parlament. Senatorul Daniel Zamfir, unul dintre inițiatorii legii, anunță că social-democrații vor respinge argumentele șefului statului și vor încerca să adopte din nou proiectul, în regim de urgență, la prima sesiune parlamentară.

„PSD va continua să susțină finalizarea hidrocentralelor în arii protejate”, a transmis joi Daniel Zamfir, într-o postare pe Facebook, în care răspunde punct cu punct cererii de reexaminare trimise cu o zi înainte de Nicușor Dan.

„Viața oamenilor înaintea vieții oricărui peștișor, răcușor sau moluscă. Siguranța energetică a României mai presus de orice”, a mai scris acesta.

Proiectul a fost inițiat în 2022 de un grup numeros de parlamentari PSD, printre care și Daniel Zamfir, iar după adoptarea în Parlament a ajuns la promulgare. Nicușor Dan a contestat legea la Curtea Constituțională, însă CCR i-a respins obiecția. Președintele a folosit apoi cealaltă pârghie constituțională pe care o avea la dispoziție înainte de promulgare și a cerut miercuri Parlamentului să reexamineze actul normativ.

Zamfir: Argumentele președintelui nu schimbă poziția PSD

Daniel Zamfir susține că o parte dintre problemele semnalate acum de Nicușor Dan, printre care claritatea unor formulări, definirea noțiunii de „beneficiar” și procedura prin care legea a trecut prin Parlament, au fost deja analizate de CCR.

„Curtea, în înțelepciunea ei, a statuat că legea respectă în integralitate rigorile constituționale”, afirmă senatorul PSD.

Nicușor Dan a cerut însă reexaminarea legii și din perspectiva oportunității și a modului în care aceasta va fi aplicată. Printre altele, șeful statului a solicitat Parlamentului să analizeze dacă suprafețele care se suprapun cu situri Natura 2000 ar trebui excluse explicit de la derogarea prevăzută de lege și dacă sunt necesare garanții suplimentare înainte ca terenuri din arii protejate să fie scoase de sub acest regim.

Zamfir susține că eliminarea suprafețelor Natura 2000 ar face imposibilă finalizarea unora dintre hidrocentralele pentru care legea a fost concepută.

„Această restrângere a ariei de aplicabilitate a legii ar face imposibilă finalizarea unora dintre proiectele care au constituit tocmai argumentul principal al elaborării legii”, spune senatorul. El susține că proiectele vizate sunt realizate în proporție de 70% până la 95% și că necesitatea finalizării lor este cu atât mai mare „în actualul context de criză energetică acută”.

Nicușor Dan a criticat și faptul că noua procedură pentru scoaterea unor suprafețe din ariile protejate este mai simplă decât cea aplicată în prezent chiar și unor modificări tehnice ale limitelor acestor zone, pentru care sunt necesare studii și avize de specialitate.

Zamfir spune că tocmai simplificarea procedurilor este scopul legii. „Introducerea suplimentară a unor garanții tehnice (...) nu este necesară și ar schimba tocmai scopul legii”, afirmă senatorul PSD.

Potrivit acestuia, nu ar avea sens ca o procedură creată tocmai ca excepție să fie obligată să respecte toate etapele prevăzute pentru situațiile obișnuite, precum fundamentarea științifică, avizele de specialitate și aprobarea la nivelul Guvernului.

Există însă o nuanță importantă în mesajul lui Zamfir. Senatorul afirmă că excepțiile se aplică proiectelor începute înainte de 2007 „în baza unei hotărâri a CSAT”. În forma legii trimise la promulgare, proiectele hidroenergetice vizate de această derogare sunt cele aprobate înainte de 29 iunie 2007 prin hotărâri de Guvern sau decrete de stat și deja începute. Hotărârile CSAT apar separat, la articolul II, în cazul proiectelor legate de apărare și securitate națională.

„PSD rămâne consecvent”

Social-democrații resping și solicitarea președintelui de a reanaliza exceptarea unor lucrări de mentenanță, retehnologizare sau modernizare a capacităților energetice existente în arii protejate. Zamfir susține că asemenea intervenții sunt lucrări regulate, cu un impact redus asupra mediului, și că nu ar trebui întârziate prin proceduri suplimentare.

Concluzia senatorului PSD este că cererea lui Nicușor Dan nu va schimba votul partidului.

„PSD rămâne consecvent. Argumentele invocate nu sunt de natură să schimbe poziția PSD”, a transmis Daniel Zamfir.

Mai mult, senatorul anunță că va cere ca legea să fie din nou adoptată rapid: „În prima sesiune extraordinară/ordinară voi propune să adoptăm în regim de urgență legea care permite continuarea lucrărilor la aceste obiective hidroenergetice”.