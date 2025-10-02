Bogdan Ivan: Construirea hidrocentralelor, blocată de „moluşte” şi „explicaţii de doi lei”

Bogdan Ivan, ministrul Energiei. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri seară, la Antena 3 CNN, că România trebuie să reducă prețul la electricitate pentru consumatorul final în cel mult nouă luni. El a subliniat că lucrează cu o echipă formată din specialiști din țară și din străinătate pentru a găsi soluții rapide și pentru a elimina blocajele birocratice și legislative.

„Din punctul meu de vedere, în aproximativ jumătate de an, nouă luni ar trebui să stabilizăm, să mai scădem preţul la consumatorul final. Nu vă spun că acum lucrez cu cei mai buni oameni pe care i-am găsit şi în România, şi în afara ţării, şi în domeniul privat, şi în universităţi, pentru a găsi mecanisme prin care să grăbim şi procesul de producţie, am venit cu un document care va fi discutat săptămâna aceasta într-un grup interministerial cu premierul României şi îl pregătim să introducem în CSAT, prin care arăt riscurile pe care le are România dacă nu introduce noi capacităţi de producţie şi să scoatem afară toate aberaţiile, care unele sunt de mediu, unele sunt de tehnică, în care nişte funcţionari trimit clarificări cu numele unui peşte, care ar trebui să fie scris într-un fel sau nu, în alt fel, tocmai pentru a scurta cu cel puţin jumătate timpii în care începem proiecte strategice de energie”, a afirmat ministrul Energiei.

Hidrocentralele și ariile protejate

Bogdan Ivan a mai precizat că, atunci când au început construcțiile la hidrocentrale, în acele zone nu existau arii protejate. Acestea au apărut ulterior, prin decizii pe care le consideră arbitrare.

„Pentru hidrocentralele începute acum 30 de ani s-au desenat zonele de arii protejate. Când au început, nu erau în arii protejate. Au venit nişte oameni foarte inspiraţi la Ministerul Mediului, au găsit nişte moluşte pe undeva şi au început să deseneze. Şi oamenii care se uită acum la noi, oamenii care poate au 1.500-2.000 de lei pensie sau venituri foarte mici se gândesc, pe bună dreptate, cum Dumnezeu plătesc o energie atât de scumpă, în condiţiile în care România poate să facă pe hidro încă 370 de megawaţi capacitate instalată şi sunt blocaţi de moluşte”, a spus ministrul.

„Nu o să stau să accept explicaţii de doi lei”

Ivan a mai transmis că nu intenționează să intre în confruntări directe cu organizațiile de mediu, dar că va schimba cadrul legal astfel încât proiectele energetice majore să fie considerate de siguranță națională.

„Nu o să stau să accept explicaţii de doi lei. Eu nu mă duc la războaie cu ONG-uri, să intru în bălăcăreala respectivă, nu. Eu fac cadrul legal prin care toate proiectele astea, de la centralele pe gaz, la centralele nucleare, la centralele hidro să fie incluse în obiective de siguranţă naţională”, a precizat Bogdan Ivan.