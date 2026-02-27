Liderul PNL Iași cere retragerea lui Salvador Caragea de la conducerea UM Sadu: “Această funcție nu poate fi o recompensă politică”

"Pentru această funcție este necesară respectarea unor standarde de integritate", susține Alexandru Muraru. FOTO: Facebook/ Viorel Salvador Caragea

După ce PSD a cerut USR să îl retragă pe pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu, liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, a criticat și el numirea, solicitând retragerea lui Caragea și propunerea unei persoane cu experiență solidă.

“Numirea lui Salvador Caragea la conducerea Uzinei de la Sadu reprezintă o decizie profund inadecvată, care ridică serioase semne de întrebare privind criteriile de competență și responsabilitate utilizate în acest proces.

Uzina de la Sadu este un obiectiv strategic, cu relevanță directă pentru securitatea națională și pentru industria de apărare. O astfel de poziție nu poate fi tratată ca o recompensă politică și nu poate face obiectul unor experimente administrative”, a scris pe Facebook Alexandru Muraru.

El a precizat că pentru această funcție este necesară respectarea unor standarde de integritate:

“Am citit temeiurile oficiale ale acestei numiri, dar exista totuși obligația (în afara presiunii publice și mediatice) ca aceasta să fi respectat standarde de integritate, pe lângă cele de profesionalism și experiență impuse de importanța funcției.

În absența unor justificări clare și convingătoare, această decizie afectează credibilitatea ministerului și transmite un semnal greșit într-un domeniu care reclamă maximă rigoare”, a mai precizat deputatul PNL.

Potrivit lui Alexandru Muraru, interesul public și siguranța strategică trebuie să prevaleze în fața oricăror calcule politice:

“Pe cale de consecință, până la lămurirea oricăror suspiciuni și acuzații, cred că se impune obligația de a corecta imediat această eroare prin retragerea de urgență a domnului Caragea din funcție și numirea unei alte persoane cu experiență profesională solidă și expertiză relevantă în domeniu”.

Partidul Social Democrat (PSD) a solicitat joi USR, pe care o numeşte ironic "Uniunea Salvador România", să îl retragă urgent pe pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu. "Numirea unui fost șef de centru chinologic la conducerea unei companii producătoare de muniție NATO, cu rol strategic în apărarea României și a Flancului Estic, reflectă o abordare iresponsabilă din partea miniștrilor USR de la Apărare și Economie", au transmis oficialii PSD într-un comunicat.

Radu Miruță recunoaște că îl știe pe Caragea

Viorel Salvador Caragea a fost acuzat de mai multe persoane de șantaj și fapte de corupție, în timpul în care a condus IPJ Gorj.

Încă din 2009, de la instalarea lui la șefia Poliției din Gorj ar fi curs zeci de plângeri semnate de cetățeni, de oameni de afaceri din județ, de lideri ai sindicatelor din Poliție și chiar de șefi ai IPJ Gorj subordonați acestuia.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a recunoscut la Antena 3 CNN, că îl cunoaște și știa despre numirea controversată a lui Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, beneficiar de pensie specială, pentru postul de administrator special al fabricii de armament UM Sadu.

Caragea a declarat, pentru G4media.ro, că îl cunoaște pe Radu Miruţă din copilărie și că are o relație de amiciție cu tatăl acestuia.

”Domnul Miruță este viceprim-ministru al țării. Îl cunosc de când era un tânăr. L-am cunoscut pe tatăl dumnealui mai mult. A fost președintele Tribunalului Gorj. Nu avem o relație de vizită acasă. O chestiune de mare respect pentru toată familia. Am fost și adjunct de municipiu, casa dumnealor este lângă poliție. Pe domnul Miruță l-am cunoscut de copil, era cu taică-su. Târgu Jiu are 80 de mii de locuitori. Dacă lucrezi 27 de ani în Poliție… Ce treabă are domnul Miruță cu treaba asta?”, a declarat Viorel Salvador Caragea pentru G4media.ro.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afimat, vineri, într-o conferinţă de presă, că numirea lui Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special pentru privatizare la fabrica de armament Sadu, județul Gorj, nu a fost făcută de partid, ci de Ministerul Economiei. El a mai adăugat că nu înțelege „toată agitația asta publică suspectă”.