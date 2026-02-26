Radu Miruţă recunoaște că îl cunoaște pe Salvador Caragea, noul șef la UM Sadu. "Nu trebuie sa-i omorâm pe toți cu pensii speciale"

Miruță a spus că acuzațiile lansate de PSD au legătură cu anchetele făcute de Caragea la nivel local. FOTO: Facebook/ Viorel Salvador Caragea

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a recunoscut la Antena 3 CNN, că îl cunoaște și știa despre numirea controversată a lui Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, beneficiar de pensie specială, pentru postul de administrator special al fabricii de armament UM Sadu.

Caragea a declarat, pentru G4media.ro, că îl cunoaște pe Radu Miruţă din copilărie și că are o relație de amiciție cu tatăl acestuia.

”Domnul Miruță este viceprim-ministru al țării. Îl cunosc de când era un tânăr. L-am cunoscut pe tatăl dumnealui mai mult. A fost președintele Tribunalului Gorj. Nu avem o relație de vizită acasă. O chestiune de mare respect pentru toată familia. Am fost și adjunct de municipiu, casa dumnealor este lângă poliție. Pe domnul Miruță l-am cunoscut de copil, era cu taică-su. Târgu Jiu are 80 de mii de locuitori. Dacă lucrezi 27 de ani în Poliție… Ce treabă are domnul Miruță cu treaba asta?”, a declarat Viorel Salvador Caragea pentru G4media.ro.

Deși formal numirea a fost făcută de Ministerul Economiei, condus de Irineu Darău, Miruță a spus că îl cunoștea pe Caragea, “așa cum cunosc alte câteva mii de oameni în orașul în care am crescut până am plecat la facultate. Evident că cunosc foarte multă lume fiind implicat în așa ceva acolo și evident că cunosc în special șefii care au condus instituțiile statului în care eram și eu activ”.

Întrebat despre acuzațiile potrivit cărora această numire este o sinecură a sa, Radu Miruță a răspuns:

“Nu am cum să îl pun în funcție, că Uziuna Mecanică Sadu e la Ministerul Economiei. Eu nu pot să vă spun că nu știam de ce se derulează la Ministerul Economiei unde este un coleg de-al meu pentru o companie din județul Gorj. UM Sadu are un management praf, care nu poate fi schimbat pentru că a fost înrădăcinat acolo pe niște condiții contractuale care permit să rămână, chiar dacă nu face nimic. În managementul ăsta praf unde de la portar, până la director absolut tot este coordonat de PSD, nu se poate face curățenie cu mănuși albe. Omul ăsta nu conduce uzina. Nu e director, nu e membru în Consiliul de Administrație. Este administrator special pentru privatizare cu scopul de a reuși să se facă un inventar la ceea ce acum nu bate casa cu masa. S-a furat de acolo cât s-a putut și cât s-a vrut”.

Radu Miruță a mai spus că pe Viorel Salvador Caragea îl recomandă “zona de militărie care are legătură cu MAI, în zona de anchetă” și că a făcut o școală militară.

Ce spune Radu Miruță despre acuzațiile PSD

De asemenea, ministrul Apărării a comentat și acuzațiile lansate de PSD, precizând că acestea au legătură cu anchetele făcute de Caragea la nivel local împotriva social-democraților:

“Povestea domnului Caragea nu este despre Caragea, despre USR, este despre PSD. Domnul Caragea i-a făcut dosar penal actualului secretar general PSD de la Ministerul Justiției, a făcut dosar penal lui Ponta, unde primarul PSD de Târgu Jiu a fost 24 de ore reținut, a făcut dosar și a reclamat pe vicepreședintele PSD Gorj care a fost propus în această societate să o conducă având în CV trecut crescător de ovine și caprine. Domnul Caragea s-a ocupat de dosarul Turceni-Rovinari cu domnul Ponta. Este cel care a făcut dosar pentru directorul de la CE Oltenia pentru fraudă cu masă caldă. Chestiunile astea sunt extraordinar de enervante pentru PSD”.

De asemenea, Radu Miruță a mai spus că Viorel Caragea are competențe, chiar dacă nu are studii economice:

“Pentru ce trebuie să facă un administrator special de privatizare estimarea noastră e că e capabil”.

De asemenea, ministrul Apărării s-a arătat deranjat în legătură cu obesrvațiile că Viorel Caragea este pensionar special: “Suntem împotriva pensiilor speciale, dar nu înseamnă că trebuie să îi omorâm pe toți care au primit pensii speciale”.

Miruță a insistat că Viorel Caragea nu are nevoie de cunoștințe economice, chiar dacă acesta se va ocupa de privatizarea uzinei:

“Mi-aș fi dorit să pot să numesc pe cineva care să se ocupe de aceste probleme economice cât am fost la Ministerul Economiei, dar nu am avut ocazia. Conform legii 137/2002 nu este administrator special pur. Administratorul special pentru privatizare se ocupă de inventarierea activelor societății, să se demareze procesul de privatizare.

Ca să te ocupi de un inventar, nu chiar. Cunoștințe economice trebuie să aibă directorul general”.