Se anunță din nou ninsori în București. Prognoza meteo specială pentru Capitală

Publicat la 10:54 25 Feb 2026 Modificat la 10:54 25 Feb 2026

Imagini cu Bucureștiul acoperit de zăpadă, după codul roșu de ninsori, 18 februarie 2026. Sursa foto: Hepta

În București se anunță din nou ninsori, de data aceasta slabe, pentru ziua de miercuri, potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 25.02.2026 Ora 10:00 - 26.02.2026 Ora 08:00: Valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice pentru ultima decadă a lunii februarie. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, când la început vor fi precipitații mixte și condiții de polei, apoi va ninge slab.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de -2...-1 grad.

În intervalul 25 februarie, ora 10 - 26 februarie, ora 08, pentru municipiul București nu va fi în vigoare niciun mesaj de atenționare sau avertizare meteorologică.

În schimb, mare parte din țară este sub atenționări cod galben și portocaliu de ninsori, viscol sau vânt puternic.