HĂRȚI Noi alerte de vreme rea: ANM a emis 8 coduri portocalii și galbene de ninsori, viscol și vânt. Va ploua în toată țara

4 minute de citit Publicat la 10:55 24 Feb 2026 Modificat la 10:55 24 Feb 2026

ANM a emis 8 coduri portocalii și galbene de ninsori, viscol și vânt. Foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, opt avertizări cod portocaliu și galben de ninsori, viscol și vânt puternic, valabile până miercuri seara în aproape jumătate de țară. De asemenea, meteorologii au dat și o informare de vreme rea până joi dimineața care vizează cea mai mare parte a României.

Alerte de vreme rea

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 08:00

Fenomene vizate: precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului

În intervalul menționat, vor fi precipitații, marți (24 februarie) în cea mai mare parte a țării, iar până în dimineața zilei de joi (26 februarie) îndeosebi în jumătatea de est. Vor predomina ploile (ce vor avea și caracter de aversă), dar în centru, în est, iar în noaptea de miercuri spre joi (25/26 februarie) și în sud-est, vor fi perioade cu lapoviță, măzăriche și ninsoare. Se vor acumula cantități de apă de 10...15 l/mp. În Carpații Meridionali și de Curbură, cantitățile de apă vor fi local de 15...30 l/mp, se va depune strat nou de zăpadă de 10...15 cm, iar la altitudini în general de peste 1700 m de 20...30 cm. Izolat se va forma polei și ghețuș.

Vântul va avea intensificări marți (24 februarie), în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri (25 februarie) îndeosebi în centru, în est și în extremitatea de sud-vest. În zonele joase de relief și la munte vor fi viteze de 40...55 km/h și pe alocuri de 60...70 km/h, viscolind temporar ninsoarea, în zona montană și pe suprafețe mici în Moldova și Transilvania, iar miercuri (25 februarie) și în noaptea de miercuri spre joi (25/26 februarie) pe suprafețe mai mici și în Muntenia și Dobrogea. În zona montană înaltă, vor fi rafale de 70...80 km/h și de peste 90...100 km/h în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, unde va fi viscol și se va reduce vizibilitatea semnificativ.

Cod galben de viscol și zăpadă

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 20:00

Fenomene vizate: viscol și strat de zăpadă

Zone afectate: Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local Carpații Occidentali

În Carpații Meridionali, în Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, vântul va avea intensificări cu viteze de 60...85 km/h, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10...15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m.

Cod portocaliu de viscol

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 12:00 – 24 februarie, ora 20:00

Fenomen vizate: viscol puternic și vizibilitate sub 50 m

Zone avertizate: la altitudini de peste 1500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură

La altitudini de peste 1500 m, în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea rafale de 80...110 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Cod galben de vânt

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 20:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: Banat, Oltenia, local Transilvania, sud-vestul Munteniei

În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în Banat, Oltenia și local în Transilvania și sud-vestul Munteniei, cu viteze de 50...70 km/h.

Cod galben de viscol și zăpadă

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 20:00 – 25 februarie, ora 10:00

Fenomene vizate: viscol și strat de zăpadă

Zone afectate: Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură

În Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze de 60...85 km/h, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10...15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m.

Cod portocaliu de viscol puternic

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 20:00 – 25 februarie, ora 10:00

Fenomen vizate: viscol puternic și vizibilitate sub 50 m

Zone avertizate: în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1500 m

În Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea viteze la rafală de 80...110 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Cod galben de zăpadă viscolită

Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 20:00

Fenomene vizate: zăpadă viscolită și troienită

Zone afectate: Carpații Meridionali și local în Carpații Occidentali și de Curbură

În Carpații Meridionali și local în Carpații Occidentali și de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 70...85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 100 m.

Cod portocaliu de viscol

Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 20:00

Fenomen vizate: viscol puternic și vizibilitate sub 50 m

Zone avertizate: la altitudini în general de peste 1700 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură

La altitudini în general de peste 1700 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 80...110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 50 m.

Cod galben de vânt

Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 20:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania, în vestul și sud-vestul Olteniei și în nordul Dobrogei

În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania, în vestul și sud-vestul Olteniei și în nordul Dobrogei, cu viteze de 50...70 km/h.