Ideologul lui Putin cere ca Rusia să închidă complet internetul: “Rușii pot fluiera la fereastră pentru a vorbi”

Dughin consideră că rușii ar trebui să se deconecteze de la internet în lunile de vară. FOTO: Hepta

Alexander Dughin, unul dintre principalii ideologi ai lui Vladimir Putin, susține că Rusia ar trebui să închidă complet internetul pe tot parcursul verii, astfel încât oamenii să poată începe „să trăiască vieți omenești reale”, potrivit themoscowtimes.com.

Dughin consideră că rușii ar trebui să se deconecteze de la internet în lunile de vară și apoi să se conecteze din nou la internet iarna. Dughin spune că este posibilă comunicarea cu prietenii fără internet și că rușii "pot fluiera la fereastră pentru a vorbi".

„Dacă internetul este oprit complet, mai ales primăvara, oamenii vor începe să se plimbe, să se întâlnească, să discute, să viziteze cafenele și magazine, să facă noi cunoștințe și să trăiască o viață umană reală. Și poate fi repornit la sfârșitul toamnei. Internetul din Rusia trebuie să se adapteze ciclurilor sezoniere ale urșilor și fluturilor. Vara, este oprit pentru că există viață. Iarna, într-un bârlog sau ghemuit ca un vierme, poți folosi în continuare internetul”, a scris Dughin.

Săptămâna trecută, filosoful a propus consolidarea controlului statului asupra societății și i-a îndemnat pe ruși să considere acest lucru ca o realitate inevitabilă. El a susținut că este mai bine ca acest control să fie exercitat de către stat însuși, decât de forțe externe. „Dacă nu este al nostru, va fi al altora. Da, aceasta este lumea în care trăim; nu avem o altă lume pentru voi”, a scris Dughin.

El a afirmat că ideea unei absențe complete a controlului era atrăgătoare, dar utopică și nerealistă. În opinia sa, controlul ar trebui exercitat „inteligent, cu grijă și atenție”, iar scopul său ar trebui să fie victoria țării în război. „Noi, rușii, am suferit întotdeauna de-a lungul istoriei. Aceasta este soarta noastră. Suntem un popor mare și, dacă cineva a fost tratat nedrept, este doar pentru umilință și glorie.”

Declarațiile lui Dughin au loc în contextul în care în capitala rusă nu mai e internet de câteva zile, iar curierii, taximetriștii și alți comercianți nu se mai pot orienta prin oraș. Situația este atât de gravă încât vânzările de atlasuri și ghiduri turistice din Moscova au crescut cu 48% în utlima săptămână.