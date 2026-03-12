Rămași fără internet de câteva zile, rușii cumpără atlasuri și ghiduri turistice ca să nu se rătăcească prin Moscova

Rămași fără internet de câteva zile, rușii cumpără atlasuri și ghiduri turistice ca să nu se rătăcească prin Moscova

Vânzările de atlasuri și ghiduri turistice din Moscova au crescut cu 48% în utlima săptămână pentru că, în capitala rusă nu mai e internet de câteva zile, iar curierii, taximetriștii și alți comercianți nu se mai pot orienta prin oraș, scrie The Moscow Times.

Cele mai populare ghiduri au fost „Moscova. Regiunea Moscova. Harta auto”, „Harta unificată a metroului și a căilor ferate de navetiști. Harta Moscovei” și „Moscova. Regiunea Moscova. Harta”, a transmis lanțul de librării Chitai-Gorod pentru RBC.

În Moscova sunt probleme cu întreruperea internetului mobil și a comunicațiilor încă din 3 martie. În unele zone, în principal în centrul orașului, internetul a fost complet absent, în timp ce în altele funcționau doar site-urile web de pe „lista albă” a guvernului.

Kremlinul a declarat că întreruperile au fost necesare pentru „securitate”, deoarece Ucraina folosea „metode de atac din ce în ce mai sofisticate”. Î

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a subliniat că autoritățile intenționează să restricționeze comunicațiile atât timp cât este necesar. Sursele Kommersant au declarat că închiderea internetului a fost ordonată „de sus” și că toți operatorii care operează în capitală au primit ordinul.

Pagube de 1 miliard de ruble pe zi

Restricționarea pe scară largă a internetului mobil la Moscova a afectat serviciile de curierat, serviciile de taxi, serviciile de car-sharing și comerțul cu amănuntul. O sursă din Kommersant din piața IT a estimat pagubele provocate de acțiunile guvernului la 1 miliard de ruble pe zi.

Mai mult, restricțiile au un impact imediat asupra serviciilor și vânzărilor, deoarece până la 50-70% din traficul de internet din Rusia provine de pe dispozitive mobile.

Întreruperile de internet mobil în Rusia au loc din mai 2025. Conform proiectului „Online”, peste 11.900 de întreruperi au avut loc în întreaga țară în șapte luni. Până la sfârșitul anului 2025, durata totală a întreruperilor de internet a ajuns la 37.166 de ore, afectând aproximativ 146 de milioane de oameni.

Pe 20 februarie, președintele rus Vladimir Putin a semnato lege care obligă operatorii de telecomunicații să suspende serviciile la cererea FSB. Conform documentului, companiile sunt exonerate de răspundere față de abonați pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor lor în astfel de cazuri