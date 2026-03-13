Zelenski: „Mulțumesc României”. Președintele Ucrainei a fost la baza de la Fetești, unde piloții ucraineni se antrenează pe F-16

Volodimir Zelenski, alături de piloții militari ucraineni de F-16 și ministrul român al Apărării, Radu Miruță. Foto: Volodimir Zelenski/X

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost joi seara la Fetești, la Centrul European de Pregătire pe F-16, unde piloții militari ucraineni se antrenează să zboare pe avioanele F-16. Zelenski a publicat o scurtă înregistrare video cu vizita făcută aici și a mulțumit României și instructorilor de la această bază pentru ajutorul acordat Ucrainei în războiul contra Rusiei.

„M-am întâlnit cu militarii ucraineni care se antrenează la Centrul European de Pregătire pe F-16 din România. Am vorbit cu cadeții despre chestiuni specifice și condițiile programului de antrenament. Am discutat și despre provocările cu care se confruntă piloții noștri și cum ar putea statul să le rezolve”, a spus Zelenski, într-o postare publicare pe X.

I met with Ukrainian service members who are training at the European F-16 Training Center in Romania. We spoke with the cadets about specifics and conditions of their training program. We also discussed the challenges our pilots face and how the state can help address them.



În imagini apar și ministrul Apărării, Radu Miruță, și șeful armatei române, Gheorghiță Vlad, alături de militarii români și instructorii centrului.

„La centru, băieții noștri trec prin diferite stagii de pregătire, care includ teorie și zbor propriu-zis. Primii piloți ucraineni au început programul de instruire aici în 2024 și unii deja sunt angajați în misiuni de luptă împotriva agresorilor ruși”, a spus Zelenski.

Volodimir Zelenski s-a aflat joi în România, unde s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.

„Mulțumesc României, instructorilor de la centru și oricui ne ajută să ne apărăm împotriva terorii ruse. Vom fi mereu recunoscători Statelor Unite pentru oportunitatea de a întări protecția aeriană a cerurilor noastre cu avioane militare americane, la fel mulțumim și Danemarcei, Țărilor de Jos și Norvegiei, care au transferat deja avioane de luptă Ucrainei”, a mai spus Zelenski.