Zelenski: „Mulțumesc României”. Președintele Ucrainei a fost la baza de la Fetești, unde piloții ucraineni se antrenează pe F-16

1 minut de citit Publicat la 00:50 13 Mar 2026 Modificat la 01:07 13 Mar 2026
Volodimir Zelenski F-16 baza Romania
Volodimir Zelenski, alături de piloții militari ucraineni de F-16 și ministrul român al Apărării, Radu Miruță. Foto: Volodimir Zelenski/X

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost joi seara la Fetești, la Centrul European de Pregătire pe F-16, unde piloții militari ucraineni se antrenează să zboare pe avioanele F-16. Zelenski a publicat o scurtă înregistrare video cu vizita făcută aici și a mulțumit României și instructorilor de la această bază pentru ajutorul acordat Ucrainei în războiul contra Rusiei. 

„M-am întâlnit cu militarii ucraineni care se antrenează la Centrul European de Pregătire pe F-16 din România. Am vorbit cu cadeții despre chestiuni specifice și condițiile programului de antrenament. Am discutat și despre provocările cu care se confruntă piloții noștri și cum ar putea statul să le rezolve”, a spus Zelenski, într-o postare publicare pe X.

În imagini apar și ministrul Apărării, Radu Miruță, și șeful armatei române, Gheorghiță Vlad, alături de militarii români și instructorii centrului.

„La centru, băieții noștri trec prin diferite stagii de pregătire, care includ teorie și zbor propriu-zis. Primii piloți ucraineni au început programul de instruire aici în 2024 și unii deja sunt angajați în misiuni de luptă împotriva agresorilor ruși”, a spus Zelenski.

Volodimir Zelenski s-a aflat joi în România, unde s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.

„Mulțumesc României, instructorilor de la centru și oricui ne ajută să ne apărăm împotriva terorii ruse. Vom fi mereu recunoscători Statelor Unite pentru oportunitatea de a întări protecția aeriană a cerurilor noastre cu avioane militare americane, la fel mulțumim și Danemarcei, Țărilor de Jos și Norvegiei, care au transferat deja avioane de luptă Ucrainei”, a mai spus Zelenski.

