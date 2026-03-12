Eroare tehnică majoră în aplicațiile bancare din Marea Britanie. Utilizatorii au putut vedea tranzacțiile altor persoane

2 minute de citit Publicat la 23:45 12 Mar 2026 Modificat la 23:55 12 Mar 2026

Clienții au putut vedea, pentru scurt timp, tranzacțiile altor utilizatori în conturile lor. Foto: Profimedia Images

Clienți care folosesc aplicațiile mobile ale băncilor Lloyds Bank, Halifax și Bank of Scotland au raportat că au putut vedea, pentru scurt timp, tranzacțiile altor utilizatori în conturile lor, potrivit The Independent.

Problema a fost semnalată joi dimineață de clienți ai Lloyds Banking Group, instituția financiară care deține toate cele trei bănci.

Potrivit informațiilor disponibile, utilizatorii nu ar fi avut acces la date sensibile precum numere de cont sau numele persoanelor implicate în plăți.

Banca a confirmat existența problemei pe platforma X, răspunzând unui client îngrijorat:

„Bună. Ne pare rău pentru asta. Suntem conștienți că unii clienți au probleme în a vedea tranzacțiile și soldurile în acest moment. Vă rugăm să aveți răbdare în timp ce remediem situația.”

Într-un mesaj ulterior publicat pe aceeași platformă, banca a explicat ce s-a întâmplat:

„În această dimineață am afișat în mod incorect informații despre tranzacții din unele conturi către alți clienți în Internet Banking și în aplicația mobilă. Ne pare rău că s-a întâmplat acest lucru. Problema a fost identificată rapid și rezolvată.

Vă putem asigura că nimeni nu a avut acces la conturile dumneavoastră. Analizăm în prezent ce s-a întâmplat pentru a ne asigura că acest lucru nu se va mai repeta. Protejarea informațiilor personale ale clienților noștri și securitatea conturilor rămân prioritățile noastre.”

Ce au văzut utilizatorii

O femeie din Scoția a declarat pentru BBC că a putut vedea tranzacțiile a șase utilizatori diferiți într-un interval de aproximativ 20 de minute.

Printre acestea se aflau și plăți de beneficii sociale efectuate de Departamentul pentru Muncă și Pensii, instituție care folosește numărul de asigurare națională al beneficiarilor drept referință pentru plată.

Pe rețelele sociale, mai mulți utilizatori au relatat experiențe similare.

Un utilizator al platformei X a scris:

„Când mă conectez la contul meu, pot vedea tranzacții care nu sunt ale mele. Când intru în cont, pot vedea plăți și detalii ale conturilor bancare ale altor persoane. Dacă mă deloghez și intru din nou, detaliile se schimbă și apar ale altcuiva.”

Un alt utilizator a relatat:

„Da! Am văzut tranzacțiile din conturile a două persoane diferite în aplicația Lloyds pentru cont curent, în două momente diferite în această dimineață. Soldul meu era corect totuși. După aceea totul a revenit la normal. Foarte îngrijorător.”

Avertismentul unui expert financiar

Mai mulți utilizatori au semnalat problema după ce expertul financiar Martin Lewis a atras atenția asupra situației pe contul său X.

Un utilizator i-a răspuns:

„Ei spun că a fost doar o problemă tehnică, dar noi am putut vedea tranzacțiile mai multor clienți, inclusiv unde lucrează, salariile lor, plăți către școli și bani transferați altor persoane cu numele complete.”

Reacția băncii

Un purtător de cuvânt al Lloyds Banking Group a transmis că incidentul a fost de scurtă durată și a fost remediat rapid.

„Ne pare rău că unii clienți au întâmpinat o problemă în vizualizarea tranzacțiilor în aplicație pentru o perioadă scurtă în această dimineață. Problema a fost rezolvată rapid și analizăm ce s-a întâmplat.”