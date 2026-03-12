Fata lui Kim Jong Un s-a dus și la trageri cu pistolul. Imagini care dezvăluie o dată în plus planurile pentru Coreea de Nord

2 minute de citit Publicat la 14:49 12 Mar 2026 Modificat la 14:58 12 Mar 2026

Kim Jong Un și-a luat fiica și la trageri cu pistolul FOTO: KCNA

Coreea de Nord a publicat joi fotografii cu Kim Ju Ae, fiica liderului Kim Jong Un, trăgând cu pistolul, alimentând speculațiile că adolescenta ar fi potențiala moștenitoare a dinastiei.

Kim Ju Ae, a cărei vârstă exactă rămâne un mister, este considerată de experți în problemele nord-coreene următoarea în ordinea succesiunii familiale, după o serie de apariții recente alături de tatăl său, intens mediatizate, în special la parada militară ce a marcat sfârșitul congresului partidului comunist aflat la putere ori de la teste cu rachete. De asemenea, ea a fost prezentată în timp ce trăgea cu o pușcă cu lunetă.

Joi, agenția oficială de presă nord-coreeană, KCNA, a publicat o fotografie cu Kim Ju Ae trăgând cu ceea ce pare a fi un pistol, cu un ochi închis și flăcări ieșind din țeavă.

Ea a asistat la un eveniment, alături de tatăl său, într-o 'mare fabrică de armament' care produce noi pistoale și alte 'arme ușoare portabile', a precizat agenția.

În imagini, tatăl și fiica apar îmbrăcați în jachete de piele asortate - considerate un simbol al puterii în Coreea de Nord - ascultând oficiali în timp ce inspectează instalațiile.

'Se pare că regimul încearcă să cultive imaginea unei femei puternice și de temut', a explicat pentru AFP Lim Eul-chul, expert în Coreea de Nord la universitatea sud-coreeană Kyungnam.

'Scena în care trage cu pistolul are clar scopul de a semnala faptul că ea își cultivă atributele de lider militar', a adăugat el.

Familia Kim conduce Coreea de Nord cu o mână de fier de zeci de ani, iar un cult al personalității centrat pe descendența lor domină viața de zi cu zi în această țară izolată.

Kim Ju Ae a fost prezentată public în 2022, când și-a însoțit tatăl la lansarea unei rachete balistice intercontinentale.

Înainte de aceasta, singura mențiune a existenței sale a venit de la fosta vedetă americană de baschet Dennis Rodman, care a vizitat Coreea de Nord în 2013.