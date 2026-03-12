Mama lui Ilie Bolojan îi cere fiului ei să nu demisioneze pentru că aşa vrea PSD: "Dau în el ca-n sacul de box. Dar nu merită, săracul"

Mama lui Ilie Bolojan îi cere fiului ei să nu demisioneze pentru că aşa vrea PSD. Sursa foto: captură video Libertatea

Floarea Bolojan, mama premierului României, îi cere fiului ei să nu demisioneze doar pentru că PSD îi cere asta. Femeia de 87 de ani spune că Ilie Bolojan s-a născut dintr-un pământ puternic şi că, dacă va pierde funcţia de la Palatul Victoria, nu va fi rău pentru el, pentru că va reveni acasă, aproape de ea. "Dragul mamei, nu demisiona la cererea PSD-ului. Dacă ei vor să te dea afară, deie-te. Dar tu nu demisiona. Să vedem pe cine-or pune în locul tău și ce-or face după aceea", a fost mesajul Floarei Bolojan pentru fiul ei, într-un interviu acordat cotidianului Libertatea.

Mama premierului consideră că fiul ei este prea blând în luptele politice de la Bucureşti.

"E un băiat care nu mai are păreche, băiatul meu… Nu mai are păreche, așa un băiat bun. Nu-mi place de bucureșteni, în general, că dau în el ca-n sacul de box. Da nu merită, săracul! El o făcut Oradea Parisul României. Parisul României! Cred că și-acolo, la București, poate bate. Dar PSD-ul a tot votat contra lui, nu-l susține, ca să pice. Dacă pică, nu-i face mare rău, că vine acasă. Și scapă de stresul grozav.

N-am vrut să meargă Ilie acolo (n.red. – la București) prima dată. Și dacă el tot o zis: «Mămică, ce zici, mă duc? Dacă te duc la București…». Mere beteșugul! Unde să mă duc eu la București, ce să fac eu la București? Că mor acolo, stând singură la bloc. Amu, l-am încurajat. I-am zis să meargă. «Dragul mamei, nu demisiona la cererea PSD-ului! Dacă ei vor să te dea afară, deie-te! Dar tu nu demisiona. Să vedem pe cine-or pune în locul tău și ce-or face după aceea!».

E sufletist de nu se poate. Și nu poate fi rău cu aceia care-s răi cu el. Îi foarte puternic. Așa am fost și eu. Și i-am spus: «Vezi că te-ai născut dintr-un pământ puternic! Așa să fii!». Nu l-am menajat amu. Fă ce știi că trebuie făcut. Nu pentru noi, pentru oameni, pentru pensionari. Fă ce trebuie pentru țară. Că nu vezi ce se-ntâmplă în războaiele astea pe-acolo? Îi jale, vai și-amar de capul lor, oamenii", a afirmat Floarea Bolojan pentru sursa amintită.

Are pensie sub 3.000 de lei

Mama lui Ilie Bolojan spune că are o pensie de sub 3.000 de lei şi că n-a "comentat" când "i-a luat din ea".

"Pensia mea e sub 3.000 de lei. N-am comentat că mi-a luat din ea. Dacă așa trebuie să facem, așa facem. Că marea majoritate a muncitorilor plătesc și ei. Ăia care-s cu bani mulți, miliardarii, ăia nu vor să plătească. Plătesc curentul. Nu consum, dar nu m-am comentat cu ei că de ce-o venit atâta.

Am plătit 160 de lei curentul. Plătesc medicamentele, care-s aproape 400 de lei. Plătesc gozul (n.red. – gunoiul), apa și televizorul. În fiecare lună, ca la oraș. Ce rămâne eu împărțesc. Ăștia-s pentru asta, ăștia-s pentru asta. Așa am împărțit o viață întreagă. Vedeți ce-i aicea? Dintr-un salariu am făcut, amândoi, cu bărbatul meu”.

Mama prim-ministrului Ilie Bolojan locuiește în satul Birtin, comuna Vadu Crișului, la 60 de kilometri de Oradea.