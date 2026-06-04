Intelligent Money Academy ajunge la Craiova. 200 de antreprenori și peste 20 de speakeri discută despre provocările mediului de afaceri

Evenimentul își propune să ofere participanților oportunități de networking, inspirație și soluții aplicate pentru dezvoltarea afacerilor. Foto: Antena 3 CNN

Craiova găzduiește o nouă ediție a Intelligent Money Academy, proiect dezvoltat de Antena 3 CNN în parteneriat cu IMM România, care reunește aproximativ 200 de antreprenori, manageri și profesioniști din regiune, alături de peste 20 de speakeri și traineri.

Evenimentul își propune să ofere participanților oportunități de networking, inspirație și soluții aplicate pentru dezvoltarea afacerilor, contribuind la consolidarea uneia dintre cele mai importante platforme de educație financiară și antreprenorială din România.

Moderatorul conferinței, jurnalistul Adrian Ursu, a explicat că proiectul a fost gândit pentru a răspunde unor preocupări concrete ale mediului de afaceri.

„Este un proiect Antena 3 CNN în care ne-am propus să venim cu rezolvarea multora dintre îngrijorările pe care, fără îndoială, le au cei care produc astăzi bunăstare generală, plătesc taxe și impozite și alimentează bugetul de stat. Ce se întâmplă cu facturile pentru gaz și electricitate necesare producției, ce se întâmplă cu sursele de finanțare, fie că vorbim de fonduri europene, fie de surse bancare, ce se întâmplă cu optimizarea fiscală, pentru că știm că trăim în vremea taxelor mărite și înmulțite, ce se întâmplă cu felul în care digitalizarea te ajută, dar poate să te facă și vulnerabil și, mai ales, ce se întâmplă cu resursa umană”, a declarat Adrian Ursu.

Potrivit acestuia, acestea sunt doar câteva dintre subiectele aflate pe agenda evenimentului, participanții urmând să primească răspunsuri și soluții din partea specialiștilor invitați.

„Sunt doar câteva dintre temele pe care le abordăm astăzi, cu întrebări și cu soluții de la trainerii și speakerii care vor fi aici. O să avem și câteva momente motivaționale. Vor fi Gabriela Szabo, Dragoș Anastasiu și Mircea Badea, care le vor împărtăși celor prezenți experiențe și lecții din propriul parcurs”, a mai spus moderatorul conferinței.

La rândul său, Cătălin Marian, director de vânzări Nova Power & Gas, a subliniat capacitatea antreprenorilor de a se adapta provocărilor economice și importanța unor astfel de întâlniri pentru schimbul de idei și experiențe.

„Cu siguranță antreprenorii vor găsi întotdeauna soluții să-și optimizeze costurile. Ei se vor adapta întotdeauna la piață, iar noi suntem aici ca să-i ajutăm. Mulțumim Antena 3 pentru invitația la acest eveniment. Este al doilea eveniment la care participăm și suntem siguri că va fi o zi plină de energie”, a declarat Cătălin Marian.

Organizatorii spun că ediția de la Craiova continuă seria întâlnirilor dedicate antreprenorilor și managerilor din întreaga țară, într-un context economic în care teme precum finanțarea, fiscalitatea, digitalizarea, costurile cu energia și resursa umană rămân printre cele mai importante provocări pentru mediul de afaceri.