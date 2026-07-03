Portul Constanța trece la controale inteligente. Camioanele vor fi verificate din mers

Portul Constanța este una dintre cele mai importante resurse economice ale României. Foto: GettyImages

Portul Constanța trece la verificarea inteligentă a camioanelor. Poarta 7 are primul sistem modern de cântărire în mișcare. Cu ajutorul unor senzori de fibră optică, camioanele vor fi controlate din mers, fără să oprească traficul. În afară de greutate, sistemul mai furnizează informații despre viteza de tranzit, lungimea și lățimea vehiculului şi scanează numărul de înmatriculare. Toate datele vor ajunge într-o platformă centralizată, care va compara automat cantitățile de marfă intrate și ieșite din port și va ajuta la evitarea blocajelor rutiere.

Pentru eficientizarea activității în port se va implementa, în perioada imediat următoare, un sistem de cântărire dinamică (weight in motion) pe la principalele porți de acces a camioanelor în portul Constanța.

Primele cântare vor fi montate la Poarta 7, începând de astăzi, urmând: Poarta 14 pe 6 iulie, Poarta 10 bis pe 13 iulie și Poarta 10 pe 16 iulie.

Proiectul este executat de Regia Autonomă RASIROM.

Porțile 7, 10 și 10bis sunt principalele căi de acces general pentru mărfuri, iar Poarta 14, pentru ieșirea din port.

Mihai Teodorescu, directorul general al Portului Constanța, a declarat, vineri, la Antena 3 CNN, că, prin intermediul acestui sistem, este posibilă cântărirea vehiculelor de până la 200 de tone.

„Noi în acest moment montăm și implementăm poate unul dintre cele mai importante proiecte din Portul Constanța. Este vorba despre cântarele în dinamică. Practic, implementarea în perioada următoare a acestor cântare „weight in motion”, care deja se montează la Poarta 7, Poarta 14, Poarta 10 din 10, porțile principale pe care intră tranzitul de marfă, nu numai de cereale, ci și de marfă generală.

Cu noua tehnologie și cu ajutorul senzorilor de fibră optică, avem posibilă cântărirea vehiculelor de până la 200 de tone, 20 de tone pe axă, la viteza de deplasare între 5 și 90 km pe oră. Bineînțeles că în afara senzorului de greutate, sistemul mai furnizează și informații foarte avansate, cum ar fi viteza de tranzit, numărul de osii, lungimea și lățimea vehiculului. Avem alertă la suprasarcină și bineînțeles și numărul de înmatriculare, direcția distribuției, a încărcăturii pe vehiculele grele.

Toate aceste date sunt esențiale pentru protejarea infrastructurii și bineînțeles că aduc o serie de avantaje logistice și structurale imediate”, a declarat Mihai Teodorescu, directorul general al Portului Constanța.

De asemenea, acesta a mai adăugat că noul sistem contribuie și la verificarea modului în care se respectă regimul documentației juridice.

„Bineînțeles, noile sisteme sunt esențiale atât pentru siguranța traficului, pentru verificarea modului în care se respectă regimul documentației juridice, dar și de greutatea infrastructurii, verificarea camioanelor care depășesc masa maximă admisă, protejată direct de straturile de asfalt din interiorul portului, reducând astfel costurile și reparațiile drumurilor, dar nu numai din interiorul drumurilor și bineînțeles, din exterior, pentru că vom avea și la ieșire și vom comunica în timp real cu ISCTR și cu toate organele abilitate pentru a lua măsuri coercitive imediate. Și, nu în ultimul rând, sistemul centralizat va compara automat greutatea mărfurilor declarate la intrare cu cele de la ieșire, identificând aproape instantaneu eventualele neconcordanțe logistice.

Practic, aceste sisteme vor avea un impact esențial asupra managementului traficului, informații centralizate ce vor ajuta la predictibilitatea aglomerațiilor și vor permite totodată redirecționarea pentru evitarea blocajelor rutiere atât din interior, cât și din exterior, cu ajutorul, bineînțeles, al organelor abilitate în acest sens”, a mai adăugat el.

Întrebat ce planuri de modernizare mai include bugetul pentru anul 2026, directorul general al Portului Constanța a răspuns că:

„Noi, în acest moment, suntem în implementarea unor proiecte de infrastructură majoră de peste 500 de milioane de euro. Toate aceste investiții sunt cu fonduri europene.

Noi avem deja cererile de finanțare contractate în două-trei dintre aceste proiecte majore, cum ar fi modernizarea infrastructurii electrice, partea a doua, infrastructura de apă-canal și, nu în ultimul rând, Masterplanul și dragajul. Suntem la nivel de proiecte tehnice, unele chiar în ultimele faze de avizare, după care urmează, bineînțeles, execuția, care va dura undeva între 24 și 36 de luni, dar practic le vom corela pentru a avea o infrastructură completă, gata în timp, pentru a nu fi nevoiți să spargem sau să facem disconfort operatorilor de două ori”, a încheiat acesta.

Noul sistem este esențial pentru siguranța traficului și pentru a verifica modul în care se respectă regimul de greutate pe infrastructura rutieră din port.

Identificarea camioanelor care depășesc masa maximă admisă protejează direct straturile de asfalt din interiorul portului, reducând costurile cu reparațiile drumurilor.

Toate informațiile vor fi integrate centralizat și vor putea genera analize comparative privind cantitățile de marfă care intră și care ies din port. Sistemul centralizat va compara automat greutatea mărfurilor declarate la intrare cu cele de la ieșire, identificând instantaneu eventualele neconcordanțe logistice.

Implementarea acestui sistem va avea impact și asupra managementului traficului, informațiile centralizate ajutând la predictibilitatea aglomerațiilor din port, permițând redirecționarea camioanelor pentru a evita blocajele rutiere.