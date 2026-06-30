Investitorii pot primi până la 2,5 milioane de euro dacă aleg Maramureșul. Anunțul făcut de președintele Consiliului Județean

Gabriel Zetea a vorbit despre potențialul turistic și oportunitățile economice ale zonei. Foto: Antena 3 CNN

Aeroportul Internațional Maramureș inaugurează un terminal nou, la standarde europene, care va avea un impact major asupra dezvoltării economice și turistice a regiunii. Numărul de pasageri a crescut, iar investițiile importante în acest sector continuă. Conferința „DESCHIDERE, DEZVOLTARE, DECOLARE – Noul Aeroport Internațional Maramureș schimbă perspectiva” reunește lideri ai industriei, decidenți politici, companii aeriene, administratori de aeroporturi și investitori pentru a analiza evoluția transportului aerian din România și tendințele globale care modelează viitorul infrastructurii, mobilității și serviciilor aeroportuare.

Întrebat care sunt motivele pentru care un turist ar trebui să aleagă Maramureșul și de ce investitorii nu ar trebui să ocolească zona, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a vorbit despre potențialul turistic și oportunitățile economice ale zonei.

„În primul rând, dacă vorbim despre turiști, Maramureșul este unul dintre cele mai importante branduri ale României. Eu am spus de fiecare dată, oriunde am ajuns în țară sau în lume, dar în special în România, că nu ești pe deplin român până n-ai ajuns măcar o dată în Maramureș, până n-ai intrat într-o bisericuță de lemn, până n-ai petrecut sărbătorile, fie de Paște, fie de Crăciun, în mijlocul maramureșenilor, să mergi de dimineață la biserică alături de oameni îmbrăcați în costumul tradițional popular, iar apoi să petreci cu ei și să guști din ospitalitatea pe care maramureșenii o arată fiecăruia. Noi primim cu brațele deschise pe oricine, în oricare dintre cele patru țări ale Maramureșului”, a declarat Gabriel Zetea.

În ceea ce privește mediul de afaceri, șeful administrației județene spune că unul dintre cele mai importante avantaje îl reprezintă cele patru parcuri de specializare inteligentă dezvoltate de Consiliul Județean.

„Parcurile industriale, parcurile de specializare inteligentă pe care în acest moment Consiliul Județean Maramureș le implementează, sunt patru de acest tip, reprezintă unele dintre puținele investiții din România care oferă cu adevărat sprijin financiar pentru investitori. Sunt granturi de până la 2,5 milioane de euro pentru cei care aleg să investească în aceste parcuri și dezvoltă proiecte cu o componentă de inovare, fie că este vorba despre un produs nou, un flux tehnologic nou sau un tip diferit de producție. Nu orice afacere poate beneficia de acest sprijin, ci doar cele care demonstrează această componentă inovatoare”, a explicat Gabriel Zetea.

Întrebat dacă acest lucru garantează accesul la un grant de 2,5 milioane de euro, președintele Consiliului Județean a răspuns afirmativ.

„Da, este un grant de 2,5 milioane de euro. Este un ajutor pentru crearea de noi locuri de muncă și, cel mai important pentru noi, maramureșenii, este că în aceste parcuri vor lucra oameni mai bine plătiți, cu salarii mai mari, ceea ce va contribui la creșterea nivelului salarial din județul Maramureș”, a spus acesta.

Gabriel Zetea consideră că și poziționarea geografică a județului poate deveni un avantaj economic.

„Apropierea de Ucraina este privită de unii ca un risc. Eu o consider un avantaj, pentru că există intenția Uniunii Europene de a direcționa către Ucraina diferite tipuri de ajutor financiar, iar Maramureșul, având o graniță importantă cu această țară, poate beneficia de o parte din fluxurile economice și financiare generate de acest sprijin”, a mai declarat președintele Consiliului Județean Maramureș.