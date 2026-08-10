Cel puțin 77 de morți, după cutremurul de 7,4 din Columbia. Mai multe clădiri s-au prăbușit, oamenii sunt prinși sub dărâmături

2 minute de citit Publicat la 16:15 10 Aug 2026 Modificat la 20:35 10 Aug 2026

Curemur puternic în Columbia. Foto: X

Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a zguduit luni Columbia, conform datelor furnizate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean. Mai multe clădiri s-au prăbușit, iar oamenii au fost prinși sub dărâmături. Imagini din timpul cutremurului arată momente dramatice. Președintele țării a convocat comitetul de urgență. Potrivit primelor informații despre victime, cel puțin 20 oameni au murit.

UPDATE 20:20: Primarii și guvernatorii din regiunile Columbiei au furnizat actualizări cu privire la victimele raportate în zonele lor.

Ultimele date indică 42 de morți în provincia Risaralda, 27 în Valle del Cauca, 4 în Chocó și 3 în Manizales.

UPDATE 18:15 Alte două persoane au murit în orașul Manizales, a declarat primarul pentru postul de radio Blu din Columbia.

Astfel, bilanțul morților ajunge la 20, potrivit oficialilor locali.

UPDATE 18:10 Cel puțin 18 persoane au murit după un cutremur puternic care a lovit vestul Columbiei, potrivit primarului orașului Pereira. Mauricio Salazar a declarat pentru Radio Caracol că 18 persoane au fost ucise, iar altele au fost blocate în clădiri prăbușite, relatează BBC.

UPDATE 17:20 Președintele Abelardo De La Espriella a ordonat convocarea imediată a Comitetului Național pentru Gestionarea Dezastrelor. „Președintele se află în cadrul UNGRD, unde evaluează situația, analizează rapoartele de pe întreg teritoriul național și coordonează orice acțiuni necesare. Guvernul național rămâne vigilent și acționează. Îi vom ține pe columbieni la curent”, se arată într-un comunicat publicat pe X.

În orașul Cali, situat la sud-vest de capitala Bogota, clădirea biroului notarial s-a prăbușit. Primarul orașului Cali, Alejandro Eder, declară că oameni au rămas prinși după prăbușirea a 20 de clădiri.

Update 17:05 Guvernatorul provinciei Risaralda, Juan Diego Patino, a declarat pentru postul local de radio Blu că au fost raportate „daune grave la nivelul unor clădiri” în Pereira, capitala provinciei, potrivit Reuters.

„Ceea ce tocmai s-a întâmplat este foarte grav. Imaginile sunt cu adevărat șocante, cu oameni răniți și fațade de clădiri prăbușite”, a spus el.

Sistemul de avertizare de tsunami din SUA a declarat că nu există niciun pericol. Serviciul geologic din Columbia a revizuit magnitudinea cutremurului la 7,4 și a declarat că adâncimea sa a fost de 96 km (60 mile), față de 79 km raportați inițial de autorități.

This is how the 7.4-magnitude earthquake (terremoto) that struck Colombia was felt in Manizales, where reports of building damage are already emerging. pic.twitter.com/by54ltduJF — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 10, 2026

Unitatea Națională pentru Managementul Riscului în Dezastre din Columbia a declarat că este în contact cu autoritățile locale pentru a verifica potențialele daune. Primarul orașului Bogota, Carlos Galan, a declarat pe X că nu au fost daune majore în capitală.

Știrea inițială

Seismul a putut fi resimțit în mai multe orașe mari, inclusiv în capitala Bogota, afectând în același timp și țările vecine. Potrivit martorilor, cutremurul a fost "foarte puternic".

?Fuerte terremoto de 6,6 en el occidente de Colombia sacude a todo el país hoy 10 de agostohttps://t.co/GkkZeAmrdn



?: UltimaHoraCR en X pic.twitter.com/WpG8SHDSbZ — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

Seismul a lovit la o adâncime de 99 de kilometri, la 31 de kilometri de Cartago, cu o populație de 134.000 de locuitori.

?Fuerte terremoto de 6,6 en el occidente de Colombia sacude a todo el país hoy 10 de agostohttps://t.co/GkkZeAmrdn



?: UltimaHoraCR en X pic.twitter.com/WpG8SHDSbZ — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

Nu au fost raportate încă victime, dar mai multe clădiri s-au prăbușit sau au fost avariate, potrivit imaginilor publicate pe rețelele de socializare.