Transportul aerian din România, în plină dezvoltare. Noi terminale și investiții de amploare

Aeroportul Henri Coandă din Otopeni a făcut un nou pas important după semnarea contractului pentru proiectarea viitorului terminal. Foto: Compania Națională Aeroporturi București

Transportul aerian din România continuă să se dezvolte, iar investițiile din ultimii ani schimbă tot mai mult modul în care călătoresc românii. Despre viitorul acestui domeniu și provocările care urmează s-a discutat la o dezbatere organizată de Income Magazine Corporate în noul terminal al Aeroportului Internațional Maramureș.

În ultimii ani, tot mai multe aeroporturi din țară au fost modernizate, au fost extinse pistele și capacitățile de operare, iar pasagerii beneficiază de condiții mai bune și de mai multe curse, atât spre destinații din România, cât și din străinătate.

„Un trafic care, odată cu inaugurarea terminalului, s-a dublat. Adică, dacă în primele cinci luni ale anului trecut am avut 150.000 de pasageri, în primele cinci luni ale anului 2026 avem 300.000 de pasageri. Adică mai mult decât dublu și într-o continuă creștere. Din păcate, noi, ca țară, nu investim în operatorul nostru național. Marea noastră problemă în aviație este că avem nevoie de un program de guvernare care să se uite și spre aviație. Și sunt solicitări ale întregului domeniu, și nu neapărat ale aeroporturilor din România”, a afirmat Sorin Manda, Prim-vicepreședinte AAR și director general al Aeroportului din Craiova.

„Știam că sunt subvenționate de la Consiliul Județean, nu știam că primăriile nu participă. Și chiar mi se pare o bună propunere să găsească o formă legală, cumva, pentru că beneficiul este în primul rând al cetățenilor acelei zone. Normal că el deservește o regiune. Ar trebui găsită o formă de subvenționare pentru zona respectivă, deservită de aeroportul respectiv”, este de părere și Vasile Țocu, directorul Direcției Serviciilor de Navigație Aeriană București – ROMATSA.

Recent, au fost inaugurate noi terminale pe aeroporturile din Craiova și Constanța, iar acum și Aeroportul Internațional Maramureș are un terminal modern, construit la standarde europene. În același timp, Aeroportul Henri Coandă din Otopeni a făcut un nou pas important după semnarea contractului pentru proiectarea viitorului terminal.

„Din punctul meu de vedere, cea mai bună măsură, atunci când statul simte că sunt mulți salariați care căpușează bugetele, ar fi să ridice miza. Tu mi-ai făcut profitul ăsta în acest an. La anul îl vreau mai mare și, cu siguranță, fiecare companie își va lua măsurile necesare ca să îndeplinească indicatorii stabiliți de stat și va reduce personalul, se va reorganiza în funcție de nevoi”, a explicat Nicolae Stoica, director general al Autorității Aeronautice Civile Române.

Directorii de aeroporturi prezenți la dezbatere au subliniat că aceste investiții sunt esențiale pentru dezvoltarea transportului aerian și pentru creșterea conectivității României. Ei spun însă că extinderea numărului de curse și a destinațiilor nu depinde doar de aeroporturi, ci și de deciziile companiilor aeriene, de infrastructură și de cererea din piață.

„Aeroportul în sine nu este un facilitator al turiștilor și nici al pasagerilor. Noi suntem o infrastructură. De multe ori mă lovesc, în activitatea de zi cu zi, de tot felul de discuții: «Domnule, ce faceți acolo aeroport, de ce nu aduceți zboruri?». Păi, ok, și dacă le-ai adus, dacă nu ai pasageri, dacă ruta nu este viabilă, decizia nu are cum să fie alta decât aceea de a închide ruta respectivă”, a concluzionat Marius Ioan Gîrdea, secretar general AAR și director general al Aeroportului din Sibiu.

Potrivit specialiștilor, în ultimul deceniu, traficul aerian din România a crescut spectaculos, iar investițiile aflate în derulare ar putea susține această tendință și în anii următori.