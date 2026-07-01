Noul terminal al Aeroportului Internațional Maramureș, investiție de 65 de milioane de euro

Primăria orașului reședință consideră că noua investiție va crește numărul de turiști care vor veni în Maramureș pe calea aerului. Foto: Facebook / Aeroportul International Maramureș

Aeroportul Internațional Maramureș are un nou terminal modern de plecări și sosiri, la standarde europene. Autoritățile locale și județene consideră că această investiție va avea un impact major asupra dezvoltării economice și turistice a întregii regiuni.

Income Magazine Corporate a organizat conferința națională „Deschidere, dezvoltare, decolare”, moderată de jurnalistul Adrian Ursu, chiar din interiorul noului terminal al Aeroportului Maramureș.

Noul terminal are o suprafață totală de peste 12.000 m², oferă servicii digitalizate pentru reducerea timpilor de așteptare, iar securitatea și logistica bagajelor sunt gestionate prin echipamente de top.

„Avem un bazin potențial de captare de aproape 600.000 de pasageri și noi sperăm ca, în anul următor, cel puțin traficul să fie dublu. Operăm zboruri regulate spre București de șase ori pe săptămână, cu excepția zilei de sâmbătă, iar spre Paris, compania aeriană Hisky operează de 4 ani aproape zboruri regulate, joia și duminica. Operăm zboruri charter spre Antalya, spre Grecia, Creta, spre Hurghada și sperăm ca de anul viitor și spre alte destinații”, a explicat Dorin Buda, director general al Aeroportului Internațional Maramureș.

Noul terminal al Aeroportului Maramureș combină eficiența fluxurilor aeroportuare și confortul cu siguranța în exploatare și siguranța pasagerilor.

„Înainte de începerea efectivă a lucrărilor în șantier sunt necesare mii de ore de proiectare în fața calculatorului. Sunt implicați zeci de specialiști, atât ai noștri, cât și ai partenerilor noștri, care trebuie să țină cont de toate constrângerile tehnice, logistice sau financiare asumate prin semnarea contractului. Folosim softuri care se bazează pe tehnologii 3D, care ajută la gestionarea și implementarea tuturor activităților extrem de complexe la o investiție de o asemenea anvergură”, susține Ioan-Răzvan Rus, Area Director Transilvania - Concelex.

Terminalul modern al aeroportului de lângă Baia Mare a însemnat un efort financiar consistent, banii fiind adunați din mai multe surse.

„Vorbim de o investiție, totuși, de 45 de milioane de euro doar în construcția acestui terminal, plus alte 20 de milioane de euro care au însemnat dotări. Atunci când intrați în holul aeroportului, în zona asta de check-in, o să vedeți îmbinarea, până la urmă, a arhitecturii tradiționale maramureșene. Folosim elemente distinctive din lemn, așa cum ar trebui să fie peste tot în Maramureș, tocmai pentru a arăta celor care vin în Maramureș că au ajuns aici. Fără fonduri europene la dispoziție, cu siguranță n-am fi avut un astfel de aeroport, o astfel de investiție. Din cauza întârzierilor, am avut un ajutor din partea Guvernului României. Restul banilor sunt puși dintr-un credit pe care l-a luat Consiliul Județean Maramureș”, a afirmat și Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

Primăria orașului reședință consideră că noua investiție va crește numărul de turiști care vor veni în Maramureș pe calea aerului.

„Până la urmă, Aeroportul Internațional Maramureș sigur că este o punte de conectivitate în demersul nostru de a fi cât mai competitivi în această piață și consolidează, într-un fel, intenția noastră și demersurile noastre de a atrage cât mai mulți investitori. Va trebui să facem tot ceea ce ne stă în putință să convingem și să putem valorifica aceste investiții pe care le facem”, a concluzionat Ioan Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.

Noul terminal, construit la standarde europene, este o investiție care promite să transforme aeroportul într-un important hub regional și să stimuleze dezvoltarea turismului și a economiei locale.