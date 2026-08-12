Antena 3 CNN Externe Atac cu un dispozitiv incendiar la Ambasada României din Elveția. A luat foc vegetația din fața misiunii diplomatice

Atac cu un dispozitiv incendiar la Ambasada României din Elveția. A luat foc vegetația din fața misiunii diplomatice

D.C.
<1 minut de citit Publicat la 15:16 12 Aug 2026 Modificat la 15:24 12 Aug 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
ambasada
Atac cu un dispozitiv incendiar la Ambasada României din Elveția FOTO: MAE

Un dispozitiv incendiar improvizat a fost plasat luni, 10 august, pe trotuarul din apropierea gardului exterior al Ambasadei României din Confederația Elvețiană și a luat foc, a anunțat miercuri Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Dispozitivul a provocat un incendiu de vegetație de mici proporții, care a fost stins de echipa ambasadei înainte de sosirea pompierilor. Nicio persoană din cadrul misiunii diplomatice nu a fost rănită, precizează MAE.

Potrivit autorităților române, incidentul este considerat de autoritățile elvețiene drept unul minor. Cu toate acestea, având în vedere că s-a produs în proximitatea unei ambasade, autoritățile din Confederația Elvețiană au deschis o anchetă.

Ambasada României în Elveția FOTO: Facebook/ Ambasada României în Elveţia

„România colaborează cu autoritățile elvețiene în acest sens”, transmite Ministerul Afacerilor Externe.

MAE a făcut aceste precizări miercuri, 12 august, fără să ofere, deocamdată, informații despre identitatea persoanei sau persoanelor care ar fi amplasat dispozitivul și nici despre o posibilă motivație a incidentului.

×
Etichete: atacuri Elvetia incendii

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close