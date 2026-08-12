UE a amânat din nou, pe termen nelimitat, permisul de călătorie ETIAS. Cine sunt turiștii care scapă momentan de taxa de 20 de euro

UE a amânat din nou, pe termen nelimitat, permisul de călătorie ETIAS. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană a amânat din nou lansarea ETIAS, autorizația de călătorie pe care vizitatorii din mai multe țări din afara UE vor trebui să o obțină înainte de a veni în Europa. Deocamdată, nu mai există o dată clară pentru introducerea sistemului, scrie Euronews.

ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) îi va viza, printre alții, pe cetățenii din Marea Britanie, Statele Unite, Canada și Australia, care în prezent pot călători în spațiul Schengen fără viză pentru șederi de scurtă durată.

Pentru moment, însă, călătorii nu trebuie să facă nimic și, mai ales, nu trebuie să plătească unor site-uri care pretind că pot procesa deja cereri ETIAS.

Luna trecută, Financial Times relata că introducerea sistemului urma să fie din nou amânată. Ulterior, Uniunea Europeană a confirmat pe site-ul oficial că ETIAS nu este încă funcțional.

„ETIAS nu este în prezent operațional și, în acest moment, nu sunt colectate cereri pentru autorizații de călătorie”, precizează UE. „Uniunea Europeană va informa cu privire la data exactă de începere a ETIAS cu câteva luni înainte de lansare”, se mai arată în informare.

Noua întârziere vine în contextul problemelor întâmpinate de celălalt sistem introdus la frontierele europene, Entry/Exit System (EES), care a provocat în această vară cozi foarte mari în unele aeroporturi și situații în care pasagerii au pierdut zboruri. Și EES fusese inițial programat să intre în funcțiune în 2022, dar lansarea sa a fost amânată în repetate rânduri.

Cât va costa ETIAS și cine va trebui să îl obțină

Atunci când va deveni operațional, ETIAS ar urma să coste 20 de euro și să fie necesar pentru călătoriile în 30 de țări europene din sistem, inclusiv statele din spațiul Schengen, precum și Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția.

Copiii sub 18 ani, persoanele de peste 70 de ani și anumite rude ale cetățenilor UE ar urma să fie scutite de taxă.

Autorizația va fi valabilă timp de trei ani sau până la expirarea pașaportului, dacă acesta expiră mai devreme. Ea nu modifică însă regula privind durata șederii: călătorii vor putea rămâne cel mult 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

Sistemul este inspirat de programul american ESTA, folosit de Statele Unite din 2008.

Cei care vor avea nevoie de ETIAS vor completa un formular online cu date personale și informații despre călătorie și vor răspunde unor întrebări de securitate. Cererile vor fi verificate înainte de plecare, iar majoritatea ar urma să primească un răspuns în câteva minute.

Deocamdată, însă, nu există o dată definitivă pentru lansare. Potrivit informațiilor apărute până acum, oficialii ETIAS ar urma să prezinte luna viitoare un calendar revizuit. Au existat și informații potrivit cărora sistemul ar putea fi introdus mai devreme, însă o lansare în 2027 rămâne în acest moment scenariul considerat mai probabil.