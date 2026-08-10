Economia Bulgariei a crescut cu 260% de când a intrat în UE: PIB-ul țării a crescut de 3,5 ori mai rapid decât media Uniunii Europene

Bulgaria rămâne printre cele mai mici economii din UE în funcţie de mărimea totală a PIB-ului. Foto: Getty Images

Economia Bulgariei a crescut cu 257,4%, de la 32,46 miliarde de euro la aproape 116,02 miliarde de euro, de când a aderat la Uniunea Europeană, în 2007. În cei 19 ani de apartenență, PIB-ul țării vecine a crescut de 3,5 ori mai rapid decât media UE și ponderea sa în PIB-ul Uniunii s-a dublat, conform celor mai recente date Eurostat, relatează Agerpres.

PIB-ul Bulgariei, ca pondere din totalul UE, a fost în 2025 de 0,6%, fiind pe locul 19 în rândul statelor membre UE în funcţie de producţia economică. Când Bulgaria a intrat în UE, în urmă cu 18 ani, ponderea sa era de doar 0,3% din totalul blocului comunitar.



În termeni nominali, economia Bulgariei s-a extins de la 32,46 miliarde de euro în 2007 la aproape 116,02 miliarde de euro în 2025, un avans de 257,4%.



Comparativ, PIB-ul Uniunii Europene era evaluat în 2025 la 18.800 miliarde de euro, faţă de un nivel de 10.800 miliarde de euro în 2007, sau o rata de creştere de 74,1%.



Datele conform Eurostat arată că PIB-ul Bulgariei a crescut de aproximativ 3,5 ori mai rapid decât media Uniunii Europene în perioada 2007-2025. Avansul reflectă expansiunea graduală a rolului Bulgariei în cadrul economiei UE de la aderarea ţării la blocul comunitar, deşi ţara rămâne printre cele mai mici economii din UE în funcţie de mărimea totală a PIB-ului.



Germania a fost anul trecut cea mai mare economie în rândul statelor membre UE (4.500 miliarde de euro, sau 23,8% din totalul UE), urmată de Franţa (15,8%) şi Italia (12%). La polul opus se află Malta (0,1%), Cipru, Estonia şi Letonia (toate cu 0,2%).



PIB-ul României, ca pondere din totalul UE, a fost anul trecut de 2%.