Și Ungaria vrea să scufunde barje în Dunăre. Peter Magyar anunță „măsuri excepționale” pentru centrala Paks: „Am mobilizat armata”

În urmă cu câteva zile, premierul maghiar anunța că nivelul Dunării a crescut cu 19 cm ceea ce a făcut posibilă pornirea unui reactor al centralei nucleare. Foto: Profimedia Images

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat miercuri, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că a cerut „construirea imediată” a unui dig de piatră pe Dunăre și a cerut un plan pentru scufundarea a două barje de câte 80 de metri pentru a crește nivelul Dunării în zona centralei nucleare Paks.

„Anunț extraordinar de la Paks. Am dispus construirea imediată a unui prag de fund pe Dunăre, folosind aproape 150.000 de metri cubi de piatră, și am luat măsuri pentru pregătirea eventualei scufundări a două barje de câte 80 de metri.

Lucrările au început deja. Cei mai buni ingineri din țară, precum și specialiști în gospodărirea apelor și în energie, sprijină realizarea proiectului. Ministrul Apărării a mobilizat 100 de militari pentru a sprijini lucrările de construcție. Am dispus desfășurarea activității 24 de ore din 24”, a anunțat Magyar.

În urmă cu câteva zile, premierul maghiar anunța că nivelul Dunării a crescut cu 19 cm ceea ce a făcut posibilă pornirea unui reactor al centralei nucleare.

„Nivelul apei Dunării era în această dimineață cu 19 centimetri peste nivelul minim înregistrat acum o săptămână. A început procesul de repunere în funcțiune a unei turbine de la Paks. Începând de diseară, și turbina nr. 3 a celui de-al doilea bloc va produce energie”, scria luni Magyar, pe Facebook.

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a transmis, pe 6 august, că „nu mai este nevoie de reducerea voluntară a consumului”. Din cauza faptului că Dunărea a secat, Ungaria a impus mai multe măsuri extreme pentru conservarea energiei electrice.

Pe 1 august, Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat o serie de măsuri extraordinare, după ce producția de energie a centralei nucleare de la Paks a fost redusă la 480 MW, față de capacitatea normală de 2.000 MW.