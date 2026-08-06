Peter Magyar anunță că maghiarii nu mai trebuie să reducă consumul de energie. „Mulțumesc, Ungaria”

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Premierul Ungariei, Peter Magyar, a spus, joi seară, că „de mâine nu mai este nevoie de reducerea voluntară a consumului”. Din cauza faptului că Dunărea a secat, Ungaria a impus mai multe măsuri extreme pentru conservarea energiei electrice.

„Am făcut-o împreună și am protejat securitatea energetică a țării. Mulțumesc Ungaria! De mâine nu mai este nevoie de reducerea voluntară a consumului. Voi raporta deciziile Grupului de Lucru pentru Apărare mâine dimineață”, a scris Magyar, pe Facebook.

Pe 1 august, Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat o serie de măsuri extraordinare, după ce producția de energie a centralei nucleare de la Paks a fost redusă la 480 MW, față de capacitatea normală de 2.000 MW.

Și în România, oamenii au fost sfătuiți să reducă consumul, iar mai multe orașe au decis reducerea iluminatului stradal. În plus, la mai multe ministere, luminile de pe holuri au fost oprite.

Comisia Europeană a avertizat, anterior, că nivelul foarte scăzut al Dunării va afecta producția de energie nucleară din România și din celelalte state ale regiunii, dar spune că, pentru moment, nu există probleme privind siguranța aprovizionării cu electricitate.

Bruxelles-ul monitorizează atent situația și este pregătit să convoace de urgență grupul european de coordonare, dacă riscurile se vor agrava.

Dunărea a atins un nou minim istoric al debitului, joi, de doar 1.400 mc/s, cu două zile mai devreme decât estimau hidrologii. Valoarea este sub recordul negativ din 2003 și de aproape trei ori mai mică decât media lunii august, toate acestea în timp ce temperaturile ridicate fac ravagii.

România importă peste 2.200 MW în fiecare seară, la prețuri uriașe, iar premierul Ilie Bolojan anunță că românii vor deconta costurile la toamnă, când vor primi facturi mai mari.

Din cauza deficitului important, importăm zilnic, între orele 19:00 și 23:00, cantități uriașe de energie. România plătește cel mai mare preț din regiune pentru energia electrică. La orele de vârf, seara, importăm energie cu peste 500 de euro/MWh. Doar Ungaria mai are prețuri atât de mari, după ce și-a oprit o bună parte din producția de energie din surse nucleare.