Diana Şoşoacă, lidera partidului extremist SOS, participă la Davosul lui Putin, de la Sankt Petersburg

Diana Şoşoacă. sursa foto: Hepta

Diana Șoșoacă, eurodeputată şi lider al partidului extremist SOS, a anunţat că participă, în aceste zile, la Forumul Economic organizat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. Relaţiile dintre România şi Rusia sunt tensionate după incidentul cu dronă de la Galaţi, dar Şoşoacă susţine că prezenţa ei acolo este "o mână întinsă în favoarea păcii și a dialogului". De asemenea, la Davosul lui Putin, care are loc în perioada 3-6 iunie, printre invitaţi s-ar mai afla şi Andrew Tate, care, deși nu a confirmat oficial, s-a filmat pe aeroportul din Moscova.

Într-un comunicat de presă transmis de partidul SOS, Şoşoacă susţine că, la Sankt Petersburg, "nu se vorbește despre viitor, aici viitorul este construit sub ochii noștri, roboții circulă printre participanți, iar marile companii și statele lumii negociază și încheie acorduri în timp real".

Preşedinta SOS şi-a justificat prezenţa acolo şi pretinde că ea "păstrează relaţiile" în numele României.

"Cu vecinii trebuie să vorbești. Nu este obligatoriu să îi iubești și nici să fii de acord cu ei. Dar este obligatoriu să păstrezi dialogul. Istoria ne-a demonstrat de prea multe ori că atunci când dialogul dispare, începe conflictul", a transmis Şoşoacă pe Facebook.

Șoșoacă, la televiziunea de propagandă a Kremlinului

Europarlamentarul Diana Șoșoacă a intrat în direct, zilele trecute, la televiziunea de propagandă a Kremlinului unde a fost invitată să vorbească despre drona căzută în Galați care a rănit o mamă și un copil de 14 ani.

Pe parcursul celor 10 minute petrecute în direct cu o prezentatoare din Rusia, Șoșoacă a enunțat afirmații false despre dronă și a folosit, aproape cuvânt cu cuvânt, linia propagandei ruse, inclusiv retorica lui Putin, Zaharova și a ambasadorului rus la ONU.

Încă din începutul intervenției sale, Șoșoacă a spus că „nu avem o investigație” care să demonstreze că drona este una rusească. Aceasta a cerut, asemenea lui Putin, o investigație la care să participe rușii. „Nu e nicio investigație până acum și nu există nicio concluzie. Sunt doar presupuneri, lucruri care cred că ar fi”.

Sankt Petersburg, atacat de Ucraina cu sute drone

Ucraina a atacat, cu sute de drone, zona oraşului Sankt Petersburg, în noaptea de marţi spre miercuri, înaintea să înceapă Davosul lui Putin. În ciuda listei de „influenceri” care participă la forum, „Davosul” Rusiei este umbrit de războiul din Ucraina, sancțiunile Occidentului și economia blocată.

Spațiul aerian din jurul aeroportului internațional din Sankt Petersburg a fost restricționat miercuri dimineață, ceea ce a dus la întârzieri de zboruri.