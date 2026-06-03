Ucraina a atacat masiv, cu drone, Sankt Petersburg, înaintea "Davosului" lui Putin

2 minute de citit Publicat la 10:40 03 Iun 2026 Modificat la 10:59 03 Iun 2026

Ucraina a atacat masiv, cu drone, Sankt Petersburg. Sursa foto: Profimedia

Rusia a anunțat că a doborât sute de drone ucrainene deasupra teritoriului său, în noaptea de marţi spre miercuri, inclusiv aproximativ 60 deasupra regiunii Leningrad, notează CNN. Atacul Ucrainei asupra oraşului Sankt Petersburg a avut loc înainte ca Vladimir Putin să organizeze aici, în perioada 3-6 iunie, un Forum Economic Internațional, cunoscut ca fiind cel de-al cincilea „Davos” rusesc.

Guvernatorul orașului Sankt Petersburg, Aleksandr Beglov, a declarat că trei districte au fost vizate în cadrul unui atac cu drone ucrainene, desfășurat peste noapte, care a rănit mai multe persoane și a distrus instalațiile de infrastructură.

Apărarea aeriană rusă a interceptat și distrus peste 350 de drone ucrainene deasupra teritoriilor apropiate de graniță, dar și mai îndepărtate, precum Moscova, Sankt Petersburg și Novgorod, în vestul țării, potrivit Ministerului Apărării rus.

Ce ţinte a lovit Ucraina

În Smolensk, un oraș din vestul Rusiei, aproape de granița cu Belarus, Ucraina a lansat atacuri asupra „instalațiilor de infrastructură critică”, a declarat guvernatorul orașului Smolensk, Vasiliy Anokhin.

Doi pompieri au fost uciși „în timp ce stingeau un incendiu cauzat de resturile unei drone inamice doborâte”, a declarat Anokhin, adăugând că alți doi pompieri și un civil au suferit răni minore.

Președintele ucrainean Volodimr Zelenski a declarat că „atacurile de la distanță” au lovit „ținte cheie”, inclusiv terminalul petrolier din Sankt Petersburg, unul dintre cele mai mari complexe de transbordare a petrolului din nord-vestul Rusiei.

Alte ținte au inclus „ținte militare de la baza Kronstadt”, un port naval insular din apropierea orașului Sankt Petersburg și o instalație din regiunea Tambov despre care Ucraina a spus că a fost implicată în producția de arme rusești, a adăugat Zelenski.

Zelenski a postat, de asemenea, imagini care arată explozii și mai multe incendii la o instalație rusească și un nor imens de fum gros și negru ridicându-se în spatele unei clădiri înalte.



Ucraina și-a dezvoltat rapid anul acesta dronele cu rază medie și lungă de acțiune pentru a ataca ținte rusești, inclusiv instalațiile petroliere ale Moscovei și alte locații aflate mult dincolo de liniile frontului.

„Planul Ucrainei pentru atacuri cu rază lungă de acțiune este pus în aplicare exact așa cum este necesar pentru a aduce pacea mai aproape”, a declarat Zelenski.

Forumul economic al lui Putin

Atacurile au avut loc în contextul în care Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, sau SPIEF, un eveniment economic major cunoscut drept versiunea președintelui rus Vladimir Putin a evenimentului Davos, începe miercuri în oraș.

Spațiul aerian din jurul aeroportului internațional din Sankt Petersburg a fost restricționat miercuri dimineață, ceea ce a dus la întârzieri de zboruri.

De asemenea, aceasta vine la o zi după ce Rusia a lansat un baraj letal asupra Ucrainei marți dimineață, lovind capitala Kiev și orașul central Dnipro, într-o ofensivă de amploare care a provocat unul dintre cele mai sângeroase atacuri din ultimele luni.

Cel puțin 23 de persoane au fost ucise în atacul de peste noapte, inclusiv șapte persoane la Kiev și alte 16 la Dnipro, potrivit autorităților ucrainene.

Secretarul general al Națiunilor Unite, António Guterres, a declarat că a condamnat „ferm” atacurile, în care peste 600 de drone și zeci de rachete au fost lansate asupra Ucrainei, potrivit armatei, lovind infrastructuri civile cheie.