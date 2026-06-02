Șoșoacă a intrat în direct la televiziunea de propagandă a Kremlinului să mintă despre drona căzută în Galați

Europarlamentarul Diana Șoșoacă a intrat în direct la televiziunea de propagandă a Kremlinului unde a fost invitată să vorbească despre drona căzută în Galați care a rănit o mamă și un copil de 14 ani. Pe parcursul celor 10 minute petrecute în direct cu o prezentatoare din Rusia, Șoșoacă a enunțat afirmații false despre dronă și a folosit, aproape cuvânt cu cuvânt, linia propagandei ruse, inclusiv retorica lui Putin, Zaharova și a ambasadorului rus la ONU.

Încă din începutul intervenției sale, Șoșoacă a spus că „nu avem o investigație” care să demonstreze că drona este una rusească. Aceasta a cerut, asemenea lui Putin, o investigație la care să participe rușii. „Nu e nicio investigație până acum și nu există nicio concluzie. Sunt doar presupuneri, lucruri care cred că ar fi”.

Afirmația Dianei Șoșoacă este una falsă. Ancheta autorităților române, precum și raportul prezentat de MApN și imaginile cu resturile dronei, publicate de președintele Nicușor Dan, arată că aceasta este o dronă rusească Geran-2, dovadă fiind inclusiv seriile de înregistrare de aparatul de zbor.

În urmă cu câteva zile, Vladimir Putin susținea același lucru: „Cine în România spune că aceasta este o dronă rusească? (...) Nimeni nu poate determina originea (dronei) atât timp cât nu se realizează o examinare a acestui aparat”, a indicat Putin. El a sugerat ca epava dronei să fie predată Rusiei pentru investigare.

Ministerul Apărării Naționale a publicat, duminică seara, concluziile anchetei privind incidentul care a avut loc la Galați în noaptea de joi spre vineri, când o dronă rusească a lovit un bloc din oraș, rănind doi oameni. MApN a precizat că drona era una de tip Geran-2, de fabricație rusească, care a avut o „încărcătură de luptă de tip High-Explosive (HE), cu greutatea de aproximativ 30 kg (echivalent TNT)”.



Ulterior, Șoșoacă a declarat că „s-a mai întâmplat în trecut, au căzut drone în România și autoritățile au spus că sunt din Rusia și peste câteva săptămâni au descoperit că sunt din Ucraina”.

O altă afirmație falsă făcută de eurodeputată. Potrivit Armatei, „probele identificate la fața locului sunt identice din punct de vedere structural și funcțional cu cele recuperate și atribuite F.RUSE în incidentele anterioare la care au fost utilizate UAS de tip Geran-2 (Chilia Veche/Tulcea, 17.01.2025; Ceatalchioi/Tulcea, 17.01.2025; Galați/Galați, 28.02.2025; Grindu/Tulcea, 13.02.2025; Galați/Galați, 25.04.2026; Luncavița/Tulcea, 26.04.2026)”. Așadar, și restul dronelor care au căzut pe teritoriul României au fost drone rusești.

Mai apoi, Șoșoacă a reluat cuvânt cu cuvânt linia propagandei ruse, în special a purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe. „Este o altă încercare nu doar a lui Zelenski, dar a NATO și Ursulei von der Leyen pentru a împinge România să atace Rusia și să avem un război (...) UE și NATO ne-au făcut sclavii lor și să fim uciși în interesul lor”, a spus Șoșoacă.

În realitate, Rusia atacă de mai bine de patru ani o țară suverană și provoacă zeci, chiar sute de morți și răniți în rândul civililor în fiecare lună.

Șoșoacă a vorbit și despre contractele SAFE, care ar trebui să asigure dotarea armatei române cu sisteme moderne, inclusiv anti-dronă.

„Românii nu au vrut să fie semnat contractul SAFE pentru că nu vor să fie în război cu Rusia, vrem pace.”

Ulterior, Diana Șoșoacă a reluat discursul în care afirmă că România are lideri impuși de Bruxelles și, după ce a criticat investițiile în Apărare în direct la televiziunea de propagandă a Kremlinului, s-a plâns că „România nu are apărare”.

În final, Șoșoacă i-a certat și pe ucraineni că nu au doborât drona pe teritoriul lor.

„De ce Ucraina, cu sistemul lor defensiv, le dăm mulți bani, oamenii noștri mor de foame, de ce nu au doborât drona pe teritoriul lor?”, s-a întrebat Șoșoacă.

Un discurs identic cu cel al Dianei Șoșoacă a avut, luni seara, și reprezentantul rus la ONU.

„Dacă forțele armate ucrainene ar fi fost capabile să atace drona rusească lângă Reni, aceasta ar fi căzut acolo și nu ar fi zburat fără să se detoneze în aer”, a spus Vassily Nebenzia.

De menționat, rușii trimit roiuri de drone către porturile ucrainene de pe Dunăre. Unele dintre ele sunt doborâte de sistemele defensive ale Ucrainei, altele ajung inclusiv pe teritoriul României.

Luni, la ONU, 56 de țări și-au declarat solidaritatea cu România după incidentul cu drona căzută la Galați, printre acestea fiind marile puteri precum SUA, Marea Britanie și Franța.