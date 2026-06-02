Un copac, care trăiește pe Pământ de peste 5.000 de ani și este mai vechi decât Marea Piramidă din Giza, riscă acum să moară de sete

Vârsta lui Lañilawal, un chiparos de Patagonia, a fost estimată la 5.484 de ani FOTO: Getty Images

Lañilawal, un chiparos de Patagonia care ar putea fi unul dintre cei mai bătrâni copaci de pe Pământ, are nevoie de o protecție mai mare dacă oamenii de știință vor să-i înțeleagă secretele supraviețuirii, spune un specialist în științele mediului. Copacul riscă să moară de sete, spun specialiștii, iar asta este o cauză a climatului tot mai uscat, dar și a intervenției oamenilor care au montat o platformă de observare lângă el.

Chiparosul, cunoscut sub numele de Lañilawal sau Alerce Milenario, ar putea fi cel mai bătrân copac de pe Pământ. Un cercetător estimează că a încolțit cu mai bine de 5.000 de ani în urmă, cu mult înainte ca Marea Piramidă din Giza să fie construită.

Estimarea vârstei nu a fost încă verificată, iar alți oameni de știință sunt sceptici că va putea fi confirmată. Indiferent de această clasificare, viața lui în Parcul Național Alerce Costero din Chile s-ar putea încheia dacă nu se iau urgent măsuri suplimentare de protecție, afirmă Jonathan Barichivich, profesor cercetător la Centrul Național Francez pentru Cercetare Științifică (CNRS).

Bunicul lui Barichivich, Aníbal Henríquez, care avea să devină primul administrator al parcului Alerce Costero, a descoperit copacul Lañilawal în anii 1970. „Chiar dacă se află într-o zonă protejată, copacul nu este neapărat protejat”, spune Barichivich, care este chilian de origine indigenă.

Lañilawal - numit după cuvântul care descrie locul în care se află, în limba mapudungun a populației indigene Mapuche - este afectat de presiunea turismului și de un climat tot mai cald și mai uscat, spune Barichivich, citat de Scientific American.

Giganți precum Lañilawal, care se înalță la 28 de metri și are un trunchi cu diametrul de 4,2 metri, sunt adevărații eroi ai rezistenței din lumea naturală, supraviețuindu-le semenilor și adaptându-se unei multitudini de amenințări, afirmă Barichivich. Salvarea acestor copaci este importantă pentru a înțelege cum reușesc să trăiască atât de mult, adaugă el.

Vârsta chiparosului ar putea să depășească cu mult 5.000 de ani

Oficial, cel mai bătrân copac de pe Pământ este Methuselah, un pin din specia Pinus longaeva, aflat în Pădurea Națională Inyo din California, care are cel puțin 4.789 de ani, potrivit Departamentului Agriculturii al Statelor Unite.

Chiparosul Lañilawal (Fitzroya cupressoides) ar putea fi însă și mai vechi. În 2022, Barichivich și colegii lui au declarat jurnaliștilor că au extras un carotaj care acoperea 40% din diametrul copacului, care conținea 2.400 de inele de creștere. Extrapolând aceste date și luând în considerare informații climatice istorice și vârstele altor arbori Alerce, Barichivich a calculat că există o probabilitate de 80% ca arborele să aibă peste 5.000 de ani și a estimat că ar putea avea chiar 5.484 de ani.

Cercetătorii nu și-au publicat încă rezultatele într-o revistă evaluată de experți, iar mulți oameni de știință sunt sceptici în privința acestei vârste extreme.

Datarea celor mai bătrâni copaci nu este deloc ușoară, spune Chuck Cannon, directorul Centrului pentru Știința Arborilor de la Morton Arboretum din Illinois.

Copacii pot forma mai mult de un inel pe an sau pot trece ani fără să formeze niciunul, iar astfel de erori de numărare se pot acumula de-a lungul secolelor. În plus, lemnul vechi din centrul copacilor poate putrezi, ștergând ani întregi din istoria lor. Pentru a măsura cu exactitate vârsta unui copac, cercetătorii trebuie să poată extrage un carotaj complet până în centrul trunchiului.

„Doar o mică parte dintre arborii foarte bătrâni îndeplinesc această condiție de măsurare”, spune Jared Farmer, istoric la Universitatea Pennsylvania și autorul cărții „Elderflora: A Modern History of Ancient Trees”. „Dar nu sunt sigur că recordurile numerice ar trebui să conteze atât de mult. Există plante longevive demne de protecție și grijă aproape peste tot”.

Chiar și o vârstă apropiată de 2.400 de ani ar plasa copacul Lañilawal printre primele aproximativ douăsprezece cele mai vechi exemplare din lume. Acești arbori veterani au în comun două caracteristici esențiale, spune Barichivich. În primul rând, cresc lent. O creștere prea rapidă poate stresa copacul și poate îngreuna transportul nutrienților de la rădăcini către ramuri. În al doilea rând, lemnul lor este foarte rezistent la degradare. Pe măsură ce lemnul vechi dintr-un chiparos de Patagonia moare, acesta se impregnează cu taninuri și alți compuși care împiedică putrezirea. (Și arborii sequoia au un lemn bogat în taninuri și foarte rezistent, putând trăi peste 2.000 de ani.)

Copacii sunt remarcabil de adaptabili, spune Cannon. Una dintre modalitățile prin care se adaptează este epigenetica. Pe măsură ce cresc, ei pot acumula modificări ale expresiei genelor, care pot fi transmise descendenților. ADN-ul rămâne neschimbat, însă apar modificări ale moleculelor de reglare din jurul acestuia, care determină dacă o anumită genă este sau nu transformată într-o proteină.

Aceasta este una dintre modalitățile prin care arborii foarte bătrâni contribuie la diversitatea genetică a unei păduri, spune Cannon. O altă explicație este că acești copaci au „văzut de toate”: este posibil ca o pădure să nu fi trecut printr-o secetă severă timp de secole, dar un arbore de 600 de ani care s-a stabilit în timpul ultimei perioade secetoase poate fi deosebit de bine adaptat la astfel de condiții, iar același lucru poate fi valabil și pentru urmașii săi.

Lañilawal este amenințat de secetă și de intervenția omului

Seceta reprezintă în prezent una dintre principalele amenințări pentru Lañilawal, spune Barichivich. În ansamblu, clima din sudul statului Chile devine tot mai caldă și mai uscată. În plus, o platformă de observare aflată la doar doi metri de copac acoperă o mare parte din sistemul său activ de rădăcini. Barichivich și colegii lui au descoperit că această platformă împiedică aproximativ 50% din precipitații să ajungă la rădăcinile lui Lañilawal. „În viitorul apropiat”, spune el, „s-ar putea să fie nevoie să irigăm copacul”.

Barichivich a cerut guvernului chilian să solicite includerea lui Lañilawal pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Autoritățile parcului au limitat deja accesul vizitatorilor în apropierea copacului pentru a-i proteja sistemul radicular, însă platforma ar trebui mutată mai departe, iar un gard sau o plasă de protecție ar trebui instalată pentru a descuraja intrușii, afirmă Barichivich. „Este responsabilitatea noastră, a celor din această parte a lumii, să protejăm această comoară a naturii, iar Chile, ca țară, ar trebui cu adevărat să facă acest lucru”, spune el, „pentru că face parte din identitatea noastră”.