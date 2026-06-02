Primul Manhattanhenge din 2026 a colorat cu portocaliu New York-ul. Când mai poate fi văzut apusul de soare unic în lume anul acesta

Primul Manhattanhenge din 2026, în New York. Imagini din 29 mai. Sursa foto: Profimedia Images

Străzile din Manhattan s-au transformat, la finalul lunii mai, într-o adevărată scenă pentru unul dintre cele mai spectaculoase fenomene urbane din lume. Între 28 mai și 1 iunie, mii de turiști și localnici au ocupat marile bulevarde din New York pentru a surprinde Manhattanhenge, momentul în care Soarele aflat la apus se aliniază perfect cu rețeaua stradală a celebrului cartier.

Imaginile surprinse în aceste zile arată intersecții pline de oameni care au așteptat cu telefoanele și aparatele foto pregătite apariția discului solar printre zgârie-nori. Pentru câteva minute, lumina aurie a inundat „canioanele urbane” formate de clădirile înalte, oferind un spectacol care atrage anual fotografi și pasionați de astronomie din întreaga lume.

Fenomenul este rezultatul unei coincidențe urbanistice. În 1811, planul de sistematizare a Manhattanului a stabilit o rețea de străzi înclinată cu aproximativ 29-30 de grade față de direcția est-vest. Nimeni nu și-a imaginat atunci că această orientare va permite, de două ori pe an, alinierea perfectă a apusului cu arterele orașului, creând un efect vizual devenit celebru la nivel mondial.

Denumirea „Manhattanhenge” a fost popularizată de astrofizicianul Neil deGrasse Tyson, care a comparat fenomenul cu alinierea solară observată la Stonehenge. Spre deosebire de monumentul britanic, unde poziționarea a fost intenționată, în New York efectul a apărut accidental, ca urmare a modului în care a fost proiectată grila stradală a orașului.

În 2026, primele manifestări ale fenomenului au avut loc pe 28 și 29 mai. Pe una dintre seri, observatorii au putut vedea doar jumătate din discul solar aliniat cu străzile, în timp ce în ziua următoare Soarele a apărut complet încadrat între clădiri, oferind imaginea considerată cea mai spectaculoasă.

Când mai poate fi văzut Manhattanhenge în 2026

Pe 29 mai și 11 iulie poate fi observată varianta considerată cea mai spectaculoasă, când discul complet al Soarelui este încadrat între clădirile din Manhattan. Pe 28 mai și 12 iulie este vizibilă varianta „half sun”, în care doar jumătate din discul solar se aliniază cu grila stradală a orașului.

Deși acestea sunt ultimele manifestări ale Manhattanhenge-ului clasic din acest an, există și o versiune mai puțin cunoscută a fenomenului, denumită „Reverse Manhattanhenge”. Aceasta are loc la răsăritul soarelui, când lumina se aliniază cu străzile Manhattanului din direcția opusă. În 2026, fenomenul poate fi observat pe 29 și 30 noiembrie, însă atrage mult mai puțini spectatori din cauza temperaturilor scăzute și a orei matinale la care are loc.

Datele Manhattanhenge 2026:

28 mai – Half Sun (apus)

29 mai – Full Sun (apus)

11 iulie – Full Sun (apus)

12 iulie – Half Sun (apus)

29 noiembrie – Reverse Manhattanhenge, Full Sun (răsărit)

30 noiembrie – Reverse Manhattanhenge, Half Sun (răsărit)

Cele mai căutate puncte de observație rămân străzile 14, 23, 34, 42 și 57, de unde perspectiva asupra orizontului este cea mai bună. În fiecare an, aceste zone devin neîncăpătoare cu zeci de minute înainte de apus, pe măsură ce mii de oameni încearcă să obțină fotografia perfectă.