Proiectarea străzilor din New York în 1811 a dat naștere din greșeală unui fenomen unic în lume: Manhattanhenge. Are loc de 4 ori pe an

8 minute de citit Publicat la 17:24 29 Mai 2026 Modificat la 17:24 29 Mai 2026

Manhattanhenge are loc de patru ori pe an în New York. Imagine de arhivă. Sursa foto: Getty Images

În 1811, cei care au proiectat rețeaua stradală a Manhattanului au construit din greșeală unul dintre cele mai mari monumente aliniate cu soarele din lume - iar de patru ori pe an, soarele la apus se aliniază perfect cu străzile est-vest ale orașului, într-un fenomen care a fost numit „Manhattanhenge”.

Timp de câteva minute, în patru seri din fiecare an, soarele la apus se aliniază perfect cu străzile transversale est-vest din Manhattan, aruncând un coridor auriu de lumină de la un râu la altul prin canioanele urbane ale Midtown-ului. Rețeaua stradală nu a fost proiectată pentru asta. Nimeni, în 1811, nu se gândea la astronomie. Comisarii care au trasat străzile Manhattanului încercau să creeze o hartă imobiliară ușor de valorificat, iar alinierea care avea să fie numită Manhattanhenge este un efect secundar al unor decizii luate din motive complet terestre, potrivit Space Daily.

Potrivit Planetariului Hayden din cadrul Muzeului American de Istorie Naturală, termenul a fost inventat de Neil deGrasse Tyson, director de lungă durată al planetariului, care a publicat pentru prima dată fotografii și o descriere a fenomenului în octombrie 2002, într-o ediție specială a revistei Natural History intitulată „City of Stars” (n.r. Orașul Stelelor).

Formularea care prezintă Manhattanhenge drept „unul dintre cele mai mari monumente aliniate cu soarele din lume” este mai degrabă o formulare literară decât o afirmație literală. Rețeaua Manhattanului nu este un monument și nu a fost aliniată cu nimic de pe cer. Ceea ce este, în serile potrivite, reprezintă un set foarte lung, foarte înalt și foarte îngust de coridoare urbane care se întâmplă să indice spre orizont la același azimut cu soarele aflat la apus, la sfârșitul primăverii și în mijlocul verii. Rezultatul are forța vizuală a unei alinieri intenționate, fără să existe însă vreo intenție în acest sens.

Ce au făcut, de fapt, comisarii din 1811

Planul Comisarilor din 1811 a fost un document imobiliar. Statul New York îi desemnase pe Gouverneur Morris, John Rutherfurd și Simeon De Witt în 1807 pentru a impune ordine pe terenurile în mare parte neamenajate din nordul străzii Houston din Manhattan, iar după patru ani de măsurători efectuate de un tânăr inginer pe nume John Randel Jr., aceștia au prezentat o rețea rectilinie care se întindea de la Houston până la ceea ce este astăzi strada 155.

Planul prevedea douăsprezece bulevarde numerotate orientate aproximativ nord-sud și 155 de străzi transversale orientate aproximativ est-vest, intersectate în unghi drept pentru a forma aproximativ două mii de cvartale lungi și înguste.

Acest „aproximativ” este important. Comisarii nu și-au aliniat rețeaua la nordul geografic. Au aliniat-o la axa lungă a insulei Manhattan, care este înclinată. Rezultatul este o rețea rotită cu aproximativ 29 de grade est față de nordul real, astfel încât străzile transversale nu indică exact estul și vestul, ci ușor spre nord la capătul vestic.

Dacă rețeaua ar fi fost trasată pe o aliniere strictă cu busola, Manhattanhenge ar avea loc la echinocțiile de primăvară și de toamnă - cele două zile din an în care soarele răsare exact la est și apune exact la vest oriunde pe Pământ. Din cauza acestei înclinări, fenomenul se deplasează în calendar.

Planul a fost determinat de obiectivele declarate ale comisiei privind „regularitatea și ordinea împreună cu confortul și beneficiul public”.

A fost, de asemenea, după cum a argumentat istoricul Hendrik Hartog, un anumit tip de declarație postrevoluționară: rețeaua rectilinie era opusul planificării grandioase în stil baroc. Ea trebuia să încurajeze loturi de dimensiuni egale, construcții uniforme și ceea ce comisarii considerau a fi un model practic și republican de organizare a terenurilor.

Când are loc Manhattanhenge în 2026

Soarele răsare și apune la același azimut de două ori pe an pentru orice locație dată. Deoarece rețeaua Manhattanului este deviată cu aproximativ 29 de grade față de nordul real, azimutul relevant pentru alinierea apusului cu străzile transversale nu este vestul perfect, ci câteva grade mai la nord de vest.

Soarele atinge acel azimut în drumul său spre solstițiul de vară și din nou în drumul de întoarcere, motiv pentru care versiunea de apus a Manhattanhenge apare sub forma unei perechi de date aproximativ echidistante față de 21 iunie.

În 2026, potrivit calculelor Planetariului Hayden, alinierile cu jumătate de disc solar vor avea loc joi, 28 mai, și duminică, 12 iulie, iar versiunile cu discul complet vineri, 29 mai, și sâmbătă, 11 iulie.

Patru momente pe an când geometria orașului și geometria orbitei Pământului coincid pentru scurt timp

Există și două alinieri la răsărit în fiecare an, în cealaltă parte a calendarului solar. Acestea au loc la sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie și din nou la începutul lunii ianuarie, când soarele răsare perfect aliniat cu perspectiva estică de-a lungul străzilor transversale.

Versiunile de răsărit primesc mai puțină atenție decât cele de apus, parțial din cauza orei matinale, parțial pentru că partea vestică a Manhattanului oferă priveliști mai clare spre râu decât estul, unde zona industrială din Queens împiedică adesea un orizont curat.

Împreună, cele patru alinieri anuale produc ceea ce Planetariul Hayden descrie drept Manhattanhenge în sens strict: patru momente pe an când geometria orașului și geometria orbitei Pământului coincid pentru scurt timp.

Jackie Faherty, astrofizician la Muzeul American de Istorie Naturală și persoana care calculează acum anual datele fenomenului, oferă un azimut de lucru de 299,1 grade și o altitudine de aproximativ jumătate de grad deasupra orizontului, văzută de la intersecția dintre strada 42 și Fifth Avenue. Valorile diferă ușor în funcție de locul exact din Manhattan unde se află observatorul, iar momentul vizibil depinde de înălțimea clădirilor și a copacilor de pe orizontul din New Jersey, motiv pentru care orele publicate nu coincid perfect cu definiția astronomică a apusului.

De unde vine numele

Tyson a declarat în mai multe interviuri că ideea i-a venit în urma unei vizite la Stonehenge în adolescență. Astronomul Gerald S. Hawkins, care în 1965 a publicat Stonehenge Decoded — cartea care a popularizat ideea că monumentul de pe Salisbury Plain a fost aliniat intenționat cu răsăritul de la solstițiul de vară — a condus o expediție la care Tyson a participat la vârsta de 15 ani.

Într-un interviu din 2013 pentru The Phoblographer, Tyson a spus că a scris prima dată despre versiunea Manhattanului în 1996, a fotografiat-o în vara următoare și a publicat materialul în ediția Natural History din 2002, menționând că prima sa imagine publicată a apărut „abia în 2002”.

În una dintre formulările sale cele mai des citate, disponibilă în arhiva video a Planetariului Hayden, Tyson întreabă ce ar crede civilizațiile viitoare care ar dezgropa Manhattanul despre rețeaua sa stradală. „Cu siguranță vor presupune că rețeaua avea o semnificație astronomică”, spune el, „așa cum am făcut și noi în cazul acelui cerc preistoric de pietre verticale uriașe.”

Gluma este precisă. Nimic din geometria rețelei Manhattanului nu i-ar spune unui arheolog că aceasta nu avea un scop astronomic. Alinierea este la fel de reală și aproape la fel de repetabilă ca aceea de la Stonehenge. Ceea ce lipsește este intenția.

Cât de spectaculos este fenomenul și de unde poate fi văzut

Locurile din care alinierea Manhattanhenge este cu adevărat vizibilă sunt limitate de geografia insulei.

Potrivit explicațiilor din Scientific American, Tyson a recomandat străzile transversale mai late și cu circulație în ambele sensuri, care oferă cea mai bună vedere spre orizontul din New Jersey: străzile 14, 23, 34, 42 și 57.

Perspectivele de pe strada 34 și strada 42 sunt fotografiate cel mai des deoarece Empire State Building și Chrysler Building le încadrează perfect.

În principiu, străzile mai la nord sau mai la sud de Midtown produc aceeași aliniere, însă clădirile înalte, întreruperile de la marginea râului și copacii ascund adesea soarele.

Fenomenul este fragil. O seară înnorată deasupra râului Hudson este suficientă pentru a-l anula.

Datele de observare au devenit un element recurent al vieții newyorkeze, iar fotografii și turiștii tratează serile respective ca pe un fel de sărbătoare civică neoficială.

Calculele Planetariului Hayden au devenit referința principală, deși momentul exact al alinierii „perfecte” este într-o oarecare măsură fictiv, deoarece soarele se mișcă permanent, iar orientarea rețelei diferă ușor de la un cvartal la altul.

Ce este și ce nu este această coincidență

Orice oraș cu o rețea rectilinie lungă și dreaptă produce o versiune a acestui efect. Atât Faherty, cât și Tyson au subliniat că și Chicago, Toronto, Baltimore și alte orașe au propriile date în care soarele se aliniază cu străzile est-vest.

New York-ul este însă neobișnuit de potrivit pentru acest fenomen din mai multe motive: rețeaua este menținută constant pe o porțiune lungă a insulei, străzile sunt suficient de late pentru ca soarele să fie vizibil de la nivelul străzii, iar privirea spre vest, către New Jersey, nu este blocată de relief semnificativ.

Ceea ce conferă Manhattanhenge-ului greutatea sa culturală specifică este faptul că îmbină un decor urban familiar cu un eveniment astronomic autentic.

Rețeaua stradală este o piesă de infrastructură birocratică pe care majoritatea newyorkezilor încetează să o mai observe după prima săptămână petrecută în oraș.

Pentru câteva minute, de două ori primăvara și de două ori iarna, strada care în mod normal este doar un traseu între două locuri devine pentru scurt timp o linie trasată între oraș și soare.