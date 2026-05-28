Un cuplu a plătit înainte o vacanță de 14.000 de euro în Goa, apoi a cerut vize. Cu 3 zile înainte de plecare, cererea a fost respinsă

Publicat la 13:54 28 Mai 2026 Modificat la 13:58 28 Mai 2026

Plajă în Goa, India FOTO: Getty Images

Un cuplu a pierdut o vacanță de Crăciun și Anul Nou în Goa, care a costat 14.000 de euro, pentru că cererea de eViză pentru India a partenerului femeii a fost respinsă cu doar trei zile înainte de zbor, fără nicio explicație oficială.

Lorraine Hincks și partenerul ei, din Kent, Marea Britanie, rezervaseră cu un an înainte pachetul turistic prin operatorul Tui și achitaseră integral costul călătoriei. Potrivit acestora, compania le-ar fi recomandat să aplice pentru o eViză indiană, procedură care poate fi inițiată doar cu 30 de zile înainte de plecare, potrivit The Independent.

Fiind acum printre destinațiile turistice populare, India are unele dintre cele mai stricte proceduri birocratice. Ministerul de Interne din Delhi emite eVize. Însă, pentru vacanțele mai scurte, aplicațiile se deschid doar cu 30 de zile înainte de plecare.

Problemele au apărut în momentul completării aplicației online, un proces considerat de mulți turiști complicat și afectat frecvent de erori tehnice. Formularul solicită numeroase informații personale, inclusiv istoricul călătoriilor din ultimii zece ani, religia solicitantului și detalii despre originea familială.

„Ne-a luat mai bine de o săptămână doar să încărcăm documentele”, a declarat Lorraine Hincks. În timp ce viza ei a fost aprobată rapid, aplicația partenerului a rămas zile întregi „în procesare”.

Temându-se că nu vor primi documentele la timp, cei doi au încercat să obțină o programare pentru o viză clasică la centrul indian din Londra. Autoritățile le-au transmis însă că nu pot interveni cât timp exista deja o cerere online activă.

Pe 17 decembrie, cu doar trei zile înainte de plecare, cererea partenerului a fost respinsă fără explicații. Timpul rămas era insuficient pentru obținerea unei alte vize, iar vacanța a fost anulată.

„Am fost devastați”, a spus femeia.

Cuplul a încercat ulterior să schimbe destinația prin intermediul unei agenții Tui din Kent, însă reprezentanții companiei le-au transmis că este prea târziu pentru modificări. Nici polița de asigurare de călătorie nu a acoperit pierderea financiară.

Lorraine Hincks susține că, dacă ar fi fost informați din timp despre posibilele dificultăți ale sistemului eVisa, ar fi optat pentru o viză standard, care permite depunerea documentelor cu mai multe luni înainte de călătorie.

Asociația britanică a agențiilor de turism Abta precizează că operatorii de turism au obligația să își informeze clienții cu privire la cerințele de intrare în țările de destinație, inclusiv cele legate de vize și pașapoarte.

Într-un punct de vedere oficial, Tui a transmis că informațiile privind obligativitatea vizei sunt afișate în secțiunea „Important Information” în momentul rezervării. Compania precizează că deținătorii eligibili de pașaport britanic pot solicita o eViză între 30 și patru zile înainte de plecare și sunt direcționați către portalul oficial al autorităților indiene.

Totodată, reprezentanții Tui au subliniat că politica firmei nu prevede modificarea gratuită a vacanțelor sau schimbarea destinației în cazul refuzului unei vize înainte de călătorie.

În prezent, eViza indiană standard pentru 30 de zile costă 25 de dolari pentru cetățenii britanici, însă există și variante valabile un an sau cinci ani, care permit depunerea cererilor cu mai mult timp înainte de plecare și reduc riscul întârzierilor de ultim moment.