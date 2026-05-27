Pe insula grecească Zakynthos, un turist a supraviețuit în mod miraculos în urma unui incident ireal. Operațiunea de salvare, filmată

Publicat la 10:47 27 Mai 2026

Un turist american în vârstă de 22 de ani a fost la un pas de o tragedie după ce a încercat să își facă un selfie cu celebra plajă Navagio de pe insula Zakynthos în fundal. Incidentul s-a petrecut luni, când tânărul a alunecat și a căzut într-o prăpastie adâncă de aproximativ 300 de metri.

Potrivit informațiilor autorităților locale citate de Kathimerini, tânărul venise în aceeași zi din Atena, unde își petrecea vacanța. Acesta a ajuns în zona punctului de belvedere purtând încălțăminte neadecvată și a ignorat atât indicatoarele de avertizare, cât și gardul de protecție instalat deasupra faimoasei plaje.

În încercarea de a surprinde fotografia perfectă, turistul și-a pierdut echilibrul și a căzut în gol. Din fericire, căderea i-a fost oprită după aproximativ zece metri de un pin aflat pe versantul abrupt. Blocându-se în vegetație, tânărul a reușit să contacteze autoritățile și să ceară ajutor.

Ζάκυνθος: Καρέ καρέ η επιχείρηση διάσωσης του 22χρονου τουρίστα στο Ναυάγιο pic.twitter.com/hK6Aje1okU — Kathimerini_Web (@KathimeriniWeb) May 25, 2026

Martorii aflați în zonă au alertat, la rândul lor, serviciile de urgență. La operațiunea de salvare au participat 20 de pompieri și șapte autospeciale, mobilizate de Serviciul de Pompieri al insulei, Detașamentul Elation și unitatea specială 17 EMODE. Salvatorii au folosit echipamente specifice pentru intervenții în teren dificil și au reușit să îl extragă în siguranță.

În urma incidentului, autoritățile locale au revenit cu apelul către turiști să respecte regulile de siguranță și să nu depășească barierele de protecție din zona punctelor de belvedere. Reprezentanții municipalității au precizat, totodată, că actul administrativ necesar pentru angajarea personalului de securitate care să supravegheze zona și să informeze vizitatorii cu privire la riscuri nu a fost încă aprobat pentru acest sezon.

Deși nu a suferit răni grave, turistul a fost transportat preventiv la spital cu o ambulanță pentru investigații medicale.