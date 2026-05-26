„Puteți veni în Grecia și chiar dacă respectați aceste reguli o să petreceți foarte bine”. Mesajul unui ministru grec pentru români

3 minute de citit Publicat la 13:48 26 Mai 2026 Modificat la 13:48 26 Mai 2026

Până în 2040, numărul turiștilor care vizitează Grecia ar urma să ajungă la 55 milioane / foto: Getty Images

Konstantinos Gkioulekas, ministru adjunct de Interne pentru regiunile Macedonia și Tracia, a declarat, luni, la București, că noile reguli menite să reducă turismul de masă în zonele populare, care vor intra în vigoare din luna iunie, vor ajuta la păstrarea moștenirii culturale. Acesta a mai precizat că apreciază turiștii români care își petrec vacanțele în Grecia, potrivit Agerpres.

Ministrul a făcut precizarea într-o declarație de presă în marja evenimentului „Cooperare regională strategică în sud-estul Europei”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), împreună cu Ambasada Republicii Elene la București.

„Într-adevăr, există anumite reguli, în primul rând pentru greci, dar și pentru toți prietenii care vin în Grecia. Aceste reguli sunt făcute să ne ajute să ne păstrăm moștenirea culturală, să putem proteja copiii mici care vin în Grecia, dar și pe aceia din Grecia. Puteți veni în Grecia și chiar dacă respectați aceste reguli o să petreceți foarte bine”, a răspuns demnitarul elen la o întrebare pe această temă.

El a adăugat că apreciază turiștii români care își petrec vacanțele în Grecia.

„Voi descrie o imagine care s-a întipărit în mintea noastră și în sufletul nostru. Vedem cu cât respect și cu câtă iubire prietenii noștri români vin la bisericile din Grecia. Ei arată un respect deosebit față de lăcașurile noastre de cult”, a adăugat Konstantinos Gkioulekas.

Potrivit acestuia, România este foarte importantă pentru greci.

„Când venim pe aceste pământuri aducem recunoștința eternă a poporului grec către poporul român pentru că de pe aceste meleaguri a pornit revoluția pentru eliberarea neamului nostru. De asemenea, ne bucurăm că ne aflăm în această clădire istorică care aparține Camerei de Comerț și Industrie a României, co-organizator al evenimentului, pentru că aici a fost semnat acordul de la București din 1913 care a trasat granițele Greciei moderne”, a subliniat ministrul adjunct.

Delegația elenă, prezentă luni și marți la București, condusă de Konstantinos Gkioulekas, numără peste o sută de persoane. La eveniment participă reprezentanți ai autorităților și administrației regionale, camere de comerț, organizații de business, universități și instituții de cercetare, companii grecești și românești.

Pe 12 mai, Guvernul elen a prezentat un program menit să reducă turismul de masă în zonele populare, după ce Banca Centrală a Greciei (BoG) a anunțat că numărul vizitatorilor a ajuns la aproape 38 milioane anul trecut, potrivit DPA.

Ministrul Turismului, Olga Kefalogianni, a declarat la o conferință de presă că obiectivul este un model de turism mai sustenabil, cu un impact mai redus asupra mediului, plajelor și infrastructurii.

Regiunile vor fi subîmpărțite în funcție de impactul turismului, destinațiile populare, cum ar fi insulele Rodos, Kos, Santorini și Mykonos trebuind să îndeplinească condiții mai stricte pentru lucrările de construcții. Noile hoteluri în regiunile puternic afectate din insule vor avea cel mult 100 de paturi.

În sezonul de vârf, Santorini și Mykonos sunt percepute ca supraaglomerate, rezidenții se plâng de ani de zile de congestionarea traficului, deficitul de apă, majorarea chiriilor și supraîncărcarea infrastructurii.

Reglementările din domeniul construcțiilor vor fi mai stricte, noi hoteluri în afara regiunilor unde se construiește în mod oficial fiind permise doar pe marile proprietăți.

Printre cele mai discutate măsuri se numără interzicerea purtării pantofilor cu toc subțire în zonele arheologice, inclusiv la Acropole. Decizia are ca scop protejarea suprafețelor din marmură, vechi de peste două milenii, care sunt deja afectate de traficul intens de turiști.

În același timp, atingerea exponatelor din muzee sau a obiectelor din siturile istorice este strict interzisă, măsură menită să conserve patrimoniul cultural. Autoritățile au înăsprit și legislația rutieră, mai ales în zonele turistice.

Până în 2040, numărul turiștilor ar urma să ajungă la 55 milioane, o creștere cu 18 milioane față de nivelul actual, în timp ce veniturile din turism ar urma să fie de 36 miliarde de euro, cu 14 miliarde de euro mai mult decât în 2024, conform previziunilor Băncii Greciei.