În ce țări e valabilă asigurarea RCA românească. Ce trebuie să faci când călătorești cu mașina proprie în străinătate

2 minute de citit Publicat la 12:53 25 Mai 2026 Modificat la 12:53 25 Mai 2026

Control al poliției rutiere în trafic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Șoferii români care pleacă în vacanță sau în interes de serviciu cu mașina personală trebuie să știe exact în ce țări este valabilă polița RCA emisă în România și ce documente trebuie prezentate la frontieră. În multe state europene, RCA-ul românesc este recunoscut automat, însă există și țări unde este necesară Cartea Verde sau chiar o asigurare suplimentară.

Potrivit informațiilor oficiale publicate de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), sistemul Carte Verde acoperă zeci de state europene și din afara Uniunii Europene.

Asigurarea RCA românească este valabilă în UE

Polița RCA emisă în România este valabilă automat în toate statele membre ale Uniunii Europene, fără a mai fi nevoie de o asigurare suplimentară la frontieră. Același principiu se aplică și în Spațiul Economic European.

Astfel, șoferii români pot circula cu RCA-ul standard în țări precum:

Germania

Franța

Italia

Grecia

Bulgaria

Ungaria

Austria

Spania

Portugalia

Belgia

Olanda

De asemenea, sistemul Carte Verde include și state din afara UE, precum Turcia, Serbia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Maroc sau Republica Moldova. Lista oficială este publicată de BAAR și este actualizată periodic.

Specialiștii recomandă însă ca șoferii să verifice înainte de plecare dacă țara de destinație acceptă formatul electronic al documentului sau solicită varianta tipărită.

Ce este cartea verde a mașinii

Cartea Verde este documentul internațional care dovedește faptul că vehiculul are o asigurare de răspundere civilă valabilă și în afara României.

În prezent, documentul este integrat în polița RCA și poate fi emis atât pe hârtie, cât și în format PDF. Începând cu 1 ianuarie 2025, documentele Carte Verde în format electronic sunt recunoscute în majoritatea statelor membre ale sistemului.

BAAR precizează însă că autoritățile din Lituania, Luxemburg și Portugalia nu au confirmat oficial acceptarea documentului exclusiv în format electronic, motiv pentru care este recomandată și păstrarea unei copii tipărite.

Cartea Verde este necesară în special atunci când circuli în afara Uniunii Europene sau tranzitezi state unde verificările la frontieră sunt mai stricte.

Ce asigurare este necesară dacă circuli cu mașina în Turcia

Turcia este una dintre destinațiile unde autoritățile verifică foarte strict existența unei asigurări valabile.

Deși face parte din sistemul Carte Verde, Turcia nu recunoaște automat RCA-ul românesc în lipsa documentului internațional. Astfel, șoferii trebuie să aibă asupra lor Cartea Verde valabilă pentru teritoriul turc.

În lipsa acesteia, autoritățile de frontieră pot obliga conducătorii auto să cumpere o asigurare locală temporară, denumită „trafik sigortası”, care poate costa semnificativ mai mult decât polița obținută în România.

La punctele de trecere a frontierei, precum Kapıkule, verificarea documentelor este obligatorie pentru toate categoriile de vehicule, inclusiv autoturisme, motociclete sau autoutilitare.

Toate documentele necesare la graniță dacă circuli cu mașina personală

Atunci când pleacă în străinătate cu mașina personală, șoferii trebuie să aibă asupra lor mai multe documente obligatorii:

cartea de identitate sau pașaportul;

permisul de conducere valabil;

certificatul de înmatriculare al mașinii;

polița RCA;

documentul Carte Verde;

împuternicire notarială, dacă mașina nu este pe numele șoferului;

dovada ITP-ului valabil.

În anumite state din afara UE pot fi solicitate și documente suplimentare sau asigurări locale temporare.

BAAR recomandă șoferilor români să verifice înainte de plecare condițiile specifice țării de destinație și să păstreze atât copii digitale, cât și variante tipărite ale documentelor importante.