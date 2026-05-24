Bulgaria vrea să atragă mai mulţi turişti din România, Germania şi Polonia. Cum se va promova la Bucureşti

1 minut de citit Publicat la 08:00 24 Mai 2026 Modificat la 08:20 24 Mai 2026

În prezent, românii reprezintă cea mai mare comunitate de turiști străini din țara vecină / sursă foto: Getty Images

Bulgaria face eforturi pentru a atrage mai mulți turiști din România, Germania și Polonia. Autoritățile bulgare au de gând să investească într-o companie de promovare la București, care include prezentări de turism, întâlniri cu jurnaliști și cooperarea cu influencerii din domeniul turismului.

Bulgaria vrea să îşi consolideze sectorul turistic înaintea următoarelor sezoane. Recent, ministrul Turismului, Ilin Dimitrov, a discutat reprezentanţii Bulgariei din Germania, Polonia şi România despre rezervările pentru vacanţe, zborurile charter şi concurenţa regională din turism, scrie publicația Novinite.

Vara trecută, peste 985.000 de români au vizitat Bulgaria.

În prezent, românii reprezintă cea mai mare comunitate de turiști străini din țara vecină, aducând peste 30% din totalul sosirilor internaționale.

Din acest motiv, Bulgaria vrea să crească numărul de turiști români care vizitează țara, astfel că, în perioada următoare, oficialii bulgari pregătesc o nouă campanie de promovare la București.

Aceasta va include prezentări de turism, întâlniri cu jurnaliști și cooperarea cu influencerii din domeniul turismului. De asemenea, aceștia iau în considerare de asemenea numirea unui atașat de turism dedicat în România.

Germania dă, de asemenea, semne de redresare ca piață sursă pentru turismul bulgar. Până la sfârșitul lunii septembrie, un total de 255 de zboruri sunt programate de pe patru aeroporturi germane către orașele Varna și Burgas, cu o capacitate estimată de aproximativ 46.000 de călători.

Tendințe încurajatoare se observă și din Polonia. Ministrul Turismului, Ilin Dimitrov, spune că un număr mare de turişti polonezi şi-au rezervat deja vacanţe în Bulgaria pentru lunile următoare.