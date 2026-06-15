Benzina şi motorina s-au ieftinit, luni, în România. Oraşul în care carburantul diesel a scăzut sub pragul de 9 lei pe litru

Benzina şi motorina s-au ieftinit, luni, în România / Foto: GettyImages

Benzina şi motorina s-au ieftinit, luni, la staţiile din România. Scăderea de preţ este însă de câţiva bani. Astfel, unele companii vând benzina standard, în Bucureşti, cu 8,72 lei pentru un litru, în timp ce motorina standard este comercializată cu 9,08 lei/litru. La Cluj-Napoca, un litru de carburant diesel a coborât sub pragul de 9 lei, se vinde la pompă cu 8,99 lei/litru. Şoferii care alimentează cu GPL plătesc, în medie, 4,44 lei/litru, notează peco-online.ro.

Cea mai ieftină benzină standard se vinde, în ţară, la Albeşti, judeţul Mureş, cu 8,52 lei/litru, iar cea mai ieftină motorină standard se poate găsi la Lunguleţu, Dâmboviţa, unde costă 8,63 lei/litru.

În ceea ce priveşte carburanţii premium, aceştia costă: benzina - 9,2 lei/litru, iar motorina - 9,85 lei/litru.

Cu cât se vor scumpi benzina și motorina de la 1 iulie

Primele consecințe ale limitărilor impuse unui guvern interimar apar deja în sectorul energetic. Din cauza atribuțiilor restrânse ale Executivului de la Palatul Victoria, plafonarea adaosului comercial la carburanți, aflată în vigoare până la 30 iunie, riscă să expire fără a putea fi prelungită.

Din cauza acestui interimat, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, nu poate să prelungească starea criză din sectorul carburanților. Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, a declarat joi, la Antena 3 CNN, cu câţi bani se vor scumpi benzina şi motorina de la 1 iulie, în cazul în care România nu va avea un Guvern cu puteri depline.

Potrivit declaraţiilor făcute de Dumitru Chisăliță, liderul AEI, în cazul în care până la finalul acestei luni, România va fi condusă de un guvern care nu are puteri depline, atunci va expira termenul de termenul de valabilitate al ordonanţei privind plafonarea adaosului comercial la nivelul lui 2025, iar benzina se va scumpi cu aproximativ 20 de bani pe litru, în timp ce, pentru motorină, şoferii vor plăti cu 50 de bani mai mult.