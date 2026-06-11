Guvernul demis nu poate prelungi plafonarea adaosului comercial la carburanți. Cu cât se vor scumpi benzina și motorina de la 1 iulie

Plafonarea adaosului comercial la carburanți nu poate fi prelungită de Guvernul demis. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

Primele consecințe ale limitărilor impuse unui guvern interimar apar deja în sectorul energetic. Din cauza atribuțiilor restrânse ale Executivului de la Palatul Victoria, plafonarea adaosului comercial la carburanți, aflată în vigoare până la 30 iunie, riscă să expire fără a putea fi prelungită. Din cauza acestui interimat, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, nu poate să prelungească starea criză din sectorul carburanților. Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, a declarat joi, la Antena 3 CNN, cu câţi bani se vor scumpi benzina şi motorina de la 1 iulie, în cazul în care România nu va avea un Guvern cu puteri depline.

Potrivit declaraţiilor făcute de Dumitru Chisăliță, liderul AEI, în cazul în care până la finalul acestei luni, România va fi condusă de un guvern care nu are puteri depline, atunci va expira termenul de termenul de valabilitate al ordonanţei privind plafonarea adaosului comercial la nivelul lui 2025, iar benzina se va scumpi cu aproximativ 20 de bani pe litru, în timp ce, pentru motorină, şoferii vor plăti cu 50 de bani mai mult.

Andreea Dumitrache, prezentatoarea emisiunii "NewsRoom", de la Antena 3 CNN: Ar fi trebuit să fie o lege în Parlament care să treacă rapid, pentru că, în acest moment, prin hotărâre de guvern nu mai poate fi prelungită această stare de alertă. Dacă nu mai avem plafornare la carburanţi, care este riscul? Unde ar putea să crească din nou preţurile?

Dumitru Chisăliţă, preşedintele AEI: Da, aşa cum spuneaţi şi dumneavoastră, la 30 iunie 2026 expiră această ordonanţă, de fapt, cele două ordonanţe, pentru că am avut două ordonanţe – una, practic, reducea acciza la motorină cu 30 de bani, cealaltă avea ca şi scop să plafoneze adaosul comercial la nivelul anului 2025, ambele expiră în circa 15 zile.

Ulterior, oficialul a mai făcut următoarele precizări: "În situaţia în care nu există un Guvern care să fie cu funcţii depline, această ordonanţă îşi va atinge termenul de valabilitate, după care ne vom întoarce, să spunem, la nivelul normalităţii de dinainte de această ordonanţă.

Asta înseamnă că motorina va creşte cu 30 de bani, din perspectiva celei de-a doua ordonanţă. Iar din perspectiva plafonării adaosului comercial la nivelul anului 2025, din calculele noastre, înseamnă undeva, în medie, 15 - 20 de bani. Deci, motorina ar avea o creştere cu 50 de bani, iar la benzină – o creştere cu circa 20 de bani, faţă de nivelul care va fi la acel moment dat".

În urmă cu mai bine de două luni, ţara noastră a intrat oficial în starea de criză pe piața carburanților şi, tot atunci, a intrat în vigoare prima măsură a Guvernului – adaosul comercial a fost plafonat la nivelul anului trecut.

De asemenea, Guvernul a declarat stare de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere pentru o perioadă de 3 luni, ceea ce înseamnă că exporturile vor fi interzise.

În plus, operatorii au posibilitatea să reducă procentul de biocarburant din benzină de la 8% la minim 2% pe durata aplicării măsurilor, pentru a evita dificultăți de aprovizionare.

Dacă un operator comercializează carburanți cu adaos peste limitele stabilite, se vor aplica amenzi între 0,5% și 1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior sancționării.