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Modelul european care ar trebui să țină piept giganților americani din inteligența artificială are o problemă: răspândește tezele Kremlinului. Un studiu al Institutului Limbii Estoniene a testat 60 de chatboți AI și a constatat că toate cele patru versiuni ale Mistral – campionul AI al Europei – au obținut sub 40% la capacitatea de a depista propaganda rusească, iar unele răspunsuri trimiteau direct la surse sancționate, precum Russia Today sau Sputnik, scrie Euronews.

Cercetători de la Institutul Limbii Estoniene au adresat unui număr de 60 de modele de chatboți AI populari – printre care patru versiuni ale Mistral AI, ChatGPT de la OpenAI și Claude de la Anthropic – o serie de 75 de întrebări în trei limbi, pentru a evalua cât de probabil este ca modelele să promoveze propaganda rusească sau, dimpotrivă, să filtreze tezele Kremlinului.

Studiul a acoperit 14 teme, printre care afirmații false repetate frecvent, cum ar fi că Rusia evacua în mod legitim copii ucraineni din zonele de război sau că NATO și-ar fi încălcat promisiunea de a nu se extinde spre est după reunificarea Germaniei.

Răspunsurile au fost apoi notate pe o scară de la 1 la 5, unde 5 înseamnă un răspuns echilibrat, iar 1, amplificarea unor afirmații înșelătoare sau false.

Toate cele patru versiuni Mistral analizate în studiu au obținut sub 40% la capitolul capacității de a detecta tezele Kremlinului, în toate domeniile analizate. Studiul a mai constatat că cel puțin 12 dintre răspunsurile Mistral trimiteau la surse sancționate, considerate pe scară largă drept propagatoare de relatări pro-ruse, precum Russia Today sau Sputnik News.

Mistral este adesea văzut drept principalul competitor european al giganților americani Anthropic și OpenAI, însă nu este prima dată când pică testul propagandei rusești.

O analiză din aprilie 2026 realizată de NewsGuard, un sistem american de evaluare a site-urilor de știri, a constatat că Le Chat, produsul Mistral, repeta falsuri rusești în 50% dintre cazuri în limba engleză și în 56,6% dintre cazuri în limba franceză. Printre acestea se numără falsuri despre Rusia, Iran și China.

Potrivit NewsGuard, rețeaua Pravda sau Portal Kombat – o rețea de site-uri formată din 370 de pagini web, dintre care 286 active în aprilie 2026 – „pare să aibă scopul de a inunda motoarele de căutare și răspunsurile chatboților AI cu propagandă rusească” și este, cel mai probabil, sursa înclinației pro-ruse a Mistral.

Euronews Next a contactat Mistral pentru acest articol, dar nu a primit încă un răspuns.

La începutul acestui an, guvernul francez a semnat un acord cu Mistral pentru integrarea tehnologiilor sale de inteligență artificială în forțele armate, direcții, servicii și entități publice.

Compania a mai semnat contracte cu marele producător din industria de apărare Airbus, cu firma auto BMW și cu guvernul Luxemburgului.