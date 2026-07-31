Consilierul principal al lui Infantino a demisionat de la FIFA. Andy Burnham: „Este omul nepotrivit pentru a conduce organizația”

Prim-ministrul Marii Britanii, Andy Burnham, a spus că Gianni Infantino este „omul nepotrivit” pentru a conduce FIFA, după ce un consilier senior al său a demisionat, iar o a treia confederație s-a opus planului de a vinde o parte din companie unor investitori privați, scrie, vineri, BBC News.
Burnham a criticat propunerea când a fost anunțată pentru prima dată și le-a spus reporterilor, vineri, că „aceasta a fost o sugestie scandaloasă”.
„Ideea că ar putea fi măcar adusă în discuție arată că, în opinia mea, este omul nepotrivit pentru a conduce organizația”, a spus Burnham.
Burnham a făcut acest lucru la câteva ore după ce Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a declarat că „este solidară” cu omologii săi din Europa, America de Nord, Centrală și Caraibe.
AFC a adăugat că planul lui Infantino nu poate „obține în mod realist consensul larg și unitatea necesare pentru a avansa”.
„Cupa Mondială este apogeul fotbalului mondial și își are puterea în participarea tuturor confederațiilor și a principalelor națiuni de fotbal din lume. Orice propunere care riscă să submineze unitatea și caracterul universal al competiției trebuie reconsiderată”, a transmis AFC, într-un comunicat.
La scurt timp după această declarație, Carlos Cordeiro, consilierul principal al lui Infantino pentru strategie și guvernanță globală, a demisionat, spunând că propunerea este „o afacere proastă pentru fotbal” și că ar „ipoteca viitorul fotbalului”.
Declarația AFC înseamnă că este puțin probabil ca planurile lui Infantino să fie aprobate de membrii FIFA dacă vor fi supuse la vot.
Infantino indicase că propunerile ar avea nevoie de o majoritate directă pentru a fi adoptate, ceea ce înseamnă că 106 dintre cei 211 membri ai săi trebuiau să voteze în favoarea propunerii.
UEFA, organismul care guvernează fotbalul european, are 55 de voturi. CONCACAF, care supraveghează fotbalul din America de Nord, Centrală și Caraibe, are 35, iar AFC are 46.
Dacă toate asociațiile membre susțin poziția forului lor de conducere, asta ar însemna că 136 de națiuni se opun planului lui Infantino.
Ce a spus AFC
În declarația sa, AFC a acuzat FIFA că a stabilit încă o dată „direcția de urmat” pentru o „inițiativă semnificativă” înainte de a consulta părțile interesate.
Acesta a afirmat că eșecul FIFA de a consulta asociațiile membre cu privire la propuneri „a scos la iveală deficiențe fundamentale în procesele de consultare și luare a deciziilor ale FIFA, care trebuie acum abordate”.
AFC a criticat, de asemenea, FIFA pentru că a lăsat „confederațiile, asociațiile membre și chiar organele de conducere ale FIFA, inclusiv Consiliul FIFA, să se simtă marginalizate”.
Acesta a adăugat: „Cupa Mondială și jocul în sine aparțin întregii familii fotbalistice globale.”
„Viitorul lor trebuie să fie întotdeauna modelat colectiv, prin intermediul unor instituții care reflectă vocile tuturor Confederațiilor și asociațiilor membre. AFC solicită FIFA să întreprindă o revizuire urgentă a cadrului său de guvernanță și decizional pentru a se asigura că propunerile de importanță globală sunt elaborate prin consultări adecvate, o implicare semnificativă și o supraveghere adecvată din partea organismelor statutare ale FIFA”, a transmis Confederația.
Ce a spus Cordeiro
Cordeiro a fost consilier senior al FIFA timp de 4 ani și 11 luni. El a reprezentat forul de conducere mondial în grupul de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială din 2026 și a fost un fost bancher de investiții la Goldman Sachs.
Numit în septembrie 2021, el este prima figură importantă din cadrul FIFA care demisionează din cauza acestor planuri.
Într-o declarație amplă, Cordeiro a spus că se opune „în mod neechivoc” planurilor și a spus că „nu acceptă propunerea” că FIFA are nevoie de investitori externi pentru „a debloca o valoare mai mare”.
„Propunerea a devenit o întrebare definitorie pentru viitorul FIFA. Responsabilitatea FIFA nu este de a maximiza beneficiile comerciale cu orice preț. Este de a proteja și consolida fotbalul pentru generațiile viitoare. Când aceste principii intră în conflict, fotbalul trebuie să fie pe primul loc”, a transmis el.
Cordeiro a spus că nu a fost implicat în această propunere.
„Cel mai îngrijorător lucru dintre toate este absența răspunsurilor la întrebări fundamentale. De ce această înțelegere? De ce acum? Ce fel de supraveghere există? Cine beneficiază? Aceste întrebări rămân în mare parte fără răspuns și, totuși, asociațiile membre sunt rugate să ia o decizie cu consecințe enorme în doar 50 de zile, altfel riscă să fie lăsate în urmă. Aceasta nu este o modalitate responsabilă de a determina viitorul jocului mondial”, a subliniat el.
Care sunt planurile lui Infantino?
FIFA și Infantino vor să creeze o filială comercială pentru a gestiona principalele evenimente, inclusiv Cupele Mondiale, iar investitorii externi vor putea cumpăra acțiuni la aceasta.
A declarat că va „invita terțe părți să facă investiții minoritare, necontrolate” într-o nouă filială - Fifa Forward Enterprise (FFE).
Într-un document de 25 de pagini creat de banca de investiții JP Morgan, se precizează clar că turneele FIFA s-ar extinde pentru a atinge o creștere estimată a plăților de 24 de milioane de euro per asociație membră în ciclul 2035-2039.
Se menționează „noi inițiative de afaceri” și „atragerea de talente de top cu compensații bazate pe stimulente”.
Cupa Mondială este descrisă în acesta ca fiind evenimentul sportiv „cel mai urmărit”, dar FIFA, în schimb, este considerată „submonetizată”.
În document nu se face nicio mențiune despre jocul feminin.
Dacă aprobarea este acordată, FIFA spune că Thrive Eternal este așteptat să conducă grupul de investitori propus pentru FFE.
Thrive este o firmă americană de capital de risc fondată de Joshua Kushner - fratele lui Jared, ginerele președintelui american Donald Trump.
De ce națiunile „mai mici” l-ar putea totuși susține pe Infantino
Deși membrii UEFA sunt printre cei mai bogați de pe planetă, multe alte națiuni se bazează pe finanțarea FIFA pentru infrastructura de bază. Deși AFC se opune planului lui Infantino, spre deosebire de UEFA, nu a amenințat că va boicota competițiile FIFA. Membrii AFC nu ar fi obligați să voteze împotriva propunerilor.
Rogers Byamukama, de la Federația de Fotbal din Uganda, a susținut că ar trebui explorată orice cale care ar putea duce la mai multe resurse pentru națiuni precum a sa.
„În primul rând, trebuie să înțelegeți că fotbalul este o afacere foarte costisitoare, mai ales pe continentul african, unde resursele nu sunt ușor de obținut”, a declarat el pentru Newsday la BBC World Service.
„De exemplu, în Uganda, proiectele de infrastructură au fost finanțate de FIFA din resursele generate de FIFA, în special la Cupa Mondială, atât din vânzarea de bilete, cât și din sponsori. Pe lângă toate acestea, există multe programe pentru fotbalul de bază care au fost finanțate de FIFA, inclusiv școli de fotbal.
Din perspectiva mea, orice cale care aduce mai multe resurse este bună, deoarece acele resurse ar fi distribuite și oferite federațiilor, în special pe continentul african, iar acest lucru ar inspira creștere”, a continuat el.
Byamukama a recunoscut dreptul UEFA de a se exprima, dar a sugerat că membrii acesteia nu depind de finanțarea FIFA, așa cum fac multe asociații din restul lumii, unde Infantino rămâne popular.
În primele două cicluri ale programului de dezvoltare FIFA Forward, până în 2022, au fost puse la dispoziție 2,8 miliarde de dolari pentru investiții în cele 211 asociații membre.
FIFA Forward 3.0, care acoperă anii 2023 până în 2026, a produs o creștere de 30% a finanțării.
FIFA a oferit încă 5 milioane de dolari fiecărei asociații membre, iar alte 60 de milioane de dolari au fost plătite fiecărei confederații pentru propriile proiecte.
După extinderea Cupei Mondiale masculine la 48 de echipe de la 32 pentru ediția din 2026, FIFA caută o agenție independentă pentru a evalua extinderea la 64 de echipe pentru turneul din 2030.
Cronologia documentelor consultate de BBC Sport menționa că FIFA va primi propunerile agențiilor până pe 7 august, urmând ca decizia FIFA să fie luată pe 14 august. Prezentarea analizei de către agenție este programată pentru 11 septembrie.