Consilierul principal al lui Infantino a demisionat de la FIFA. Andy Burnham: „Este omul nepotrivit pentru a conduce organizația”

6 minute de citit Publicat la 15:56 31 Iul 2026 Modificat la 15:56 31 Iul 2026

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Foto: Hepta

Prim-ministrul Marii Britanii, Andy Burnham, a spus că Gianni Infantino este „omul nepotrivit” pentru a conduce FIFA, după ce un consilier senior al său a demisionat, iar o a treia confederație s-a opus planului de a vinde o parte din companie unor investitori privați, scrie, vineri, BBC News.

Burnham a criticat propunerea când a fost anunțată pentru prima dată și le-a spus reporterilor, vineri, că „aceasta a fost o sugestie scandaloasă”.

„Ideea că ar putea fi măcar adusă în discuție arată că, în opinia mea, este omul nepotrivit pentru a conduce organizația”, a spus Burnham.

Burnham a făcut acest lucru la câteva ore după ce Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a declarat că „este solidară” cu omologii săi din Europa, America de Nord, Centrală și Caraibe.

AFC a adăugat că planul lui Infantino nu poate „obține în mod realist consensul larg și unitatea necesare pentru a avansa”.

„Cupa Mondială este apogeul fotbalului mondial și își are puterea în participarea tuturor confederațiilor și a principalelor națiuni de fotbal din lume. Orice propunere care riscă să submineze unitatea și caracterul universal al competiției trebuie reconsiderată”, a transmis AFC, într-un comunicat.

La scurt timp după această declarație, Carlos Cordeiro, consilierul principal al lui Infantino pentru strategie și guvernanță globală, a demisionat, spunând că propunerea este „o afacere proastă pentru fotbal” și că ar „ipoteca viitorul fotbalului”.

Declarația AFC înseamnă că este puțin probabil ca planurile lui Infantino să fie aprobate de membrii FIFA dacă vor fi supuse la vot.

Infantino indicase că propunerile ar avea nevoie de o majoritate directă pentru a fi adoptate, ceea ce înseamnă că 106 dintre cei 211 membri ai săi trebuiau să voteze în favoarea propunerii.

UEFA, organismul care guvernează fotbalul european, are 55 de voturi. CONCACAF, care supraveghează fotbalul din America de Nord, Centrală și Caraibe, are 35, iar AFC are 46.

Dacă toate asociațiile membre susțin poziția forului lor de conducere, asta ar însemna că 136 de națiuni se opun planului lui Infantino.

Ce a spus AFC

În declarația sa, AFC a acuzat FIFA că a stabilit încă o dată „direcția de urmat” pentru o „inițiativă semnificativă” înainte de a consulta părțile interesate. Acesta a afirmat că eșecul FIFA de a consulta asociațiile membre cu privire la propuneri „a scos la iveală deficiențe fundamentale în procesele de consultare și luare a deciziilor ale FIFA, care trebuie acum abordate”. AFC a criticat, de asemenea, FIFA pentru că a lăsat „confederațiile, asociațiile membre și chiar organele de conducere ale FIFA, inclusiv Consiliul FIFA, să se simtă marginalizate”. Acesta a adăugat: „Cupa Mondială și jocul în sine aparțin întregii familii fotbalistice globale.” „Viitorul lor trebuie să fie întotdeauna modelat colectiv, prin intermediul unor instituții care reflectă vocile tuturor Confederațiilor și asociațiilor membre. AFC solicită FIFA să întreprindă o revizuire urgentă a cadrului său de guvernanță și decizional pentru a se asigura că propunerile de importanță globală sunt elaborate prin consultări adecvate, o implicare semnificativă și o supraveghere adecvată din partea organismelor statutare ale FIFA”, a transmis Confederația.

Ce a spus Cordeiro