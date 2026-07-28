Cum vrea Infantino să vândă o parte din businessul FIFA. UEFA acuză: „Fotbalul nu e de vânzare”

Gianni Infantino. sursa foto: Getty

FIFA vrea să înființeze o filială evaluată la 20 de miliarde de dolari și să vândă un sfert din FIFA Forward Enterprise, urmând să atragă 4,2 miliarde de dolari de la investitori externi, scrie Sky News.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, vrea să vândă acțiuni într-o nouă afacere derivată din Cupa Mondială, iar planul provoacă deja rupturi în fotbalul mondial, stârnind furia UEFA.

După ce a aflat de intenția de a vinde acțiuni din operațiunile comerciale și de organizare de evenimente ale FIFA, un oficial de rang înalt din fotbalul mondial a declarat pentru Sky News: „O vom distruge”.

FIFA a confirmat că analizează crearea unei filiale evaluate la 20 de miliarde de dolari (15 miliarde de lire) și vânzarea unui sfert din FIFA Forward Enterprise, prin atragerea a 4,2 miliarde de dolari (3,16 miliarde de lire) de la investitori externi.

„Aceasta depășește o limită pe care instituțiile care guvernează fotbalul nu ar trebui să o depășească niciodată. UEFA privește acest lucru cu maximă seriozitate.

La fel ar trebui să facă fiecare federație națională de fotbal. La fel ar trebui să facă fiecare parte implicată: ligi, cluburi, jucători, suporteri, guverne și toți cei cărora le pasă de viitorul acestui sport.

Sufletul și guvernanța fotbalului nu sunt bunuri de negociat – mai ales fără nicio transparență privind cine câștigă financiar. Niciunul dintre noi nu este proprietarul fotbalului. Nu îi aparține FIFA, ca să îl vândă”, a transmis într-un comunicat Forul european al fotbalului, UEFA.

FIFA analizează extinderea Cupei Mondiale masculine de la 48 la 64 de echipe. Acest lucru i-ar putea permite lui Infantino să rămână la conducerea competiției într-o funcție extrem de bănoasă și după 2031, momentul în care, potrivit actualelor limite de mandat ale FIFA, ar trebui să părăsească președinția.

El trebuie să fie reales anul viitor pentru un ultim mandat de patru ani.

În timpul Cupei Mondiale, FIFA condusă de Infantino a fost acuzată de UEFA că a afectat integritatea fotbalului, după ce a ridicat suspendarea imediată a atacantului american Folarin Balogun, în urma unor intervenții directe din partea președintelui SUA, Donald Trump.

Infantino a răspuns criticilor UEFA prezentând vânzarea drept o modalitate de a strânge mai mulți bani pentru federațiile membre, care să fie investiți în fotbal.

„Următoarea etapă a creșterii noastre are nevoie de o structură construită special pentru ea, una în care latura comercială a jocului să funcționeze ca o afacere distinctă și dedicată, cu o valoare împărțită mai bine și mai echitabil în întreaga lume. Fiecare federație membră FIFA ar trebui să aibă ocazia să obțină o parte echitabilă din fondurile disponibile, pentru a-și modela propriul viitor, decizând singură, în loc să depindă de alții. Este vorba despre democratizarea fotbalului la nivel mondial”, a declarat el.

Sky News relata în februarie cum Infantino a promovat planurile pentru o monedă crypto a FIFA, în timpul unei vizite la un eveniment privat organizat de World Liberty Financial, afacerea familiei Trump. Evenimentul a avut loc la resortul lui Donald Trump, Mar-a-Lago, din Florida.