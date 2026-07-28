Ungaria înființează o nouă agenție anticorupție. Fidesz o compară cu poliția secretă comunistă

1 minut de citit Publicat la 17:18 28 Iul 2026 Modificat la 17:18 28 Iul 2026

Premierul Peter Magyar în cadrul sesiunii extraordinare a parlamentului de la Budapesta, Ungaria, 28 iulie 2026. sursa foto: Agerpres

Parlamentul Ungariei a votat crearea unei noi agenții menite să sprijine autoritățile în lupta împotriva corupției, relatează Agerpres.

Noua Autoritate Națională pentru Recuperarea Activelor (NVVH) a fost aprobată cu 143 de voturi pentru și 47 împotrivă. Voturile împotrivă au venit din partea Fidesz, partidul fostului premier Viktor Orban.

„Fidesz a votat, bineînţeles, împotrivă pentru că nu vrea să combată corupţia”, a declarat noul prim-ministru Peter Magyar într-o intervenție video pe Facebook.

Noua autoritate reprezintă un „pas uriaş” către îndeplinirea „unuia dintre cele mai importante angajamente ale noastre”, susține el.

Rolul instituției este „să recupereze cât mai multe bunuri furate şi să le pună din nou la dispoziţia statului, în beneficiul naţiunii”, a transmis partidul TISZA. „Zeci de mii de miliarde de forinţi de la stat au ajuns în buzunare private prin corupţie şi tranzacţii ilegale în ultimele două decenii”, a adăugat formațiunea.

De cealaltă parte, Janos Boka, președintele grupului parlamentar Fidesz-Partidul Popular Creștin Democrat (KDNP), a condamnat noua autoritate, numind-o o „forţă de poliţie politică” și comparând-o cu poliția secretă a dictaturii comuniste, încheiată în 1989.

Instituția va putea acum „monitoriza, urmări şi distruge pe oricine”, a scris Boka pe Facebook.

„Chiar şi activele persoanelor fizice şi ale companiilor pot deveni ţinta răzbunării politice şi a intimidării”, a mai spus el.