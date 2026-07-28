Donald Tusk le cere polonezilor să nu-i mai atace pe refugiații ucraineni. Cei care fac asta „acționează în favoarea Rusiei”, spune el

Donald Tusk. sursa foto: Getty

Premierul Donald Tusk a cerut, marți, încetarea agresiunilor xenofobe îndreptate împotriva ucrainenilor din Polonia, după ce presa a relatat în ultimele săptămâni o serie de infracțiuni motivate de ură, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Varșovia și Kiev, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Declarațiile lui Tusk vin după ce un clip distribuit pe rețelele sociale surprinde trei polonezi care îi lovesc pe un ucrainean și pe prietena acestuia la Wrocław, duminică, în urma unei altercații într-un magazin. Doi dintre agresori au fost reținuți luni.

„Oricine comite astfel de acte josnice acționează direct împotriva intereselor Poloniei. Acționați împotriva Poloniei și în favoarea Rusiei și a naționalismului polonez și ucrainean”, a declarat Tusk, în cadrul unei ședințe de guvern.

Deși Varșovia rămâne un susținător ferm al efortului de război al Kievului, ucrainenii stabiliți în Polonia s-au confruntat în ultimii ani cu o ostilitate publică tot mai accentuată, după ce valul inițial de simpatie stârnit de invazia rusă din 2022 a lăsat treptat locul unei oboseli față de refugiați.

Relațiile dintre cele două state au fost umbrite și de tensiuni istorice, care au atins un punct culminant din cauza deciziei Ucrainei de a numi o unitate a armatei după un grup de insurgenți naționaliști din Al Doilea Război Mondial – admirați în Ucraina pentru lupta împotriva naziștilor și a sovieticilor, dar detestați în Polonia pentru implicarea în masacrele împotriva polonezilor.

În iunie, președintele polonez Karol Nawrocki i-a retras omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, „Ordinul Vulturul Alb”, cea mai înaltă distincție acordată de statul polonez.

Cotidianul polonez Rzeczpospolita relata la începutul lunii iulie că poliția a înregistrat 180 de plângeri privind infracțiuni motivate de ură împotriva ucrainenilor în prima jumătate a anului 2026, o creștere de 30% față de anul precedent.

Incidentul de duminică este cel mai recent dintr-un șir de violențe de acest fel, relatate pe larg de presa locală.

La Poznań, un polonez de 60 de ani a fost bătut într-o stație de tramvai după ce a luat apărarea unui băiat ucrainean insultat verbal de trei bărbați.

În orașul Bielsko-Biała, din sudul țării, un polonez de 54 de ani a fost filmat în timp ce insulta două fete ucrainene din cauza naționalității lor.

Luni, ambasadorul Ucrainei în Polonia, Vasil Bodnar, a declarat că astfel de incidente sunt inacceptabile și și-a exprimat speranța că autorii vor fi aduși în fața justiției.