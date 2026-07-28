Se deschide un nou tronson din Autostrada Transilvaniei: Lotul Zimbor – Poarta Sălajului, prima bucată de autostradă deschisă în 2026

Aceștia vor fi primii kilometri de autostradă deschiși în anul 2026, din cei 250 de kilometri promiși. Sursa foto: Asociaţia Pro Infrastructura / Facebook

Circulația pe cei 12 kilometri ai lotului Zimbor – Poarta Sălajului de pe Autostrada Transilvania A3 va fi deschisă pe 10 august, a anunțat marți ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, într-o conferință de presă.

Aceștia vor fi primii kilometri de autostradă deschiși în anul 2026, din cei 250 de kilometri promiși.

"Discuția a fost despre 12 kilometri care ar fi terminați și nu sunt dați în circulație. Am avut discuție ieri cu Cristian Pistol de la CNAIR și cu constructorul. Pe 10 august va fi dat drumul la circulație pe acest segment”, a declarat Radu Miruță.

Acesta a precizat că nu a acceptat varianta unei recepții parțiale, fără nodurile rutiere de la capetele lotului.

"Nu este suficient că mi s-a propus să recepționez cei 12 kilometri fără capete. Am fi recepționat 12 kilometri de asfalt pe care nu ar fi putut să meargă nicio mașină, pentru că cele două noduri nu ar fi fost recepționate", a afirmat Miruță.

Astfel, Miruță a precizat că pe 10 august va fi făcută recepția, cu darea în circulație pe acest segment.