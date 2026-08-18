Primarul PSD de la Moldova Nouă, lovit de „amendamentul Fritz”. „Legea ANI mi se pare un pic exagerată, dar trebuie să o respect”

Primarul PSD de la Moldova Nouă, Adrian Torma. Foto: Antena 3 CNN

Nu doar Dominic Fritz și primari ai USR sunt afectați de modificările aduse legii integrității. Adrian Torma, primarul PSD din Moldova Nouă, se numără printre edilii care riscă să-și piardă mandatul după intrarea în vigoare a noilor prevederi, în urma unei decizii definitive privind un conflict de interese. Într-o declarație făcută marți, Torma spune că legea ANI este, în opinia sa, prea dură în anumite situații, dar că trebuie respectată, și respinge ideea lui Dominic Fritz că modificările ar fi fost făcute special pentru a-l înlătura din funcție.

Noua prevedere stabilește încetarea mandatului pentru persoanele care au o decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese. Măsura a devenit cunoscută în spațiul public drept „amendamentul Fritz”, pentru că primarul Timișoarei se află printre cei vizați, însă sunt afectate peste o sută de persoane din administrația locală și centrală.

Adrian Torma spune că situația sa este una dintre dovezile că modificarea nu îi vizează exclusiv pe reprezentanții USR.

„Eu nu știu ce zice el. Din punctul meu de vedere, să pui așa o anatemă pe tot ceea ce se întâmplă în jur și totul să fie ceva împotriva ta, din punctul meu de vedere, ar fi necesar și un control de mental, dacă poți să spui că o întreagă Românie se pune împotriva ta. E dovedit că nu doar el e în situația asta. Suntem foarte mulți primari de alte partide în aceeași situație”, a declarat Adrian Torma.

Primarul PSD spune că nu crede că modificările legislative au fost făcute „cu dedicație” pentru Dominic Fritz.

„Din punctul meu de vedere, aceste modificări nu cred că sunt făcute cu dedicație. Doar că unii oameni își doresc să se facă singuri victime și o tratează ca și cum tot universul umblă împotriva lor și le creează neajunsuri, că ar fi nu știu cât de importanți, valoroși”, a spus acesta.

„Legea ANI mi se pare exagerată, dar trebuie să o respect”

Torma critică însă duritatea legii ANI și spune că există situații în care sancțiunea poate fi disproporționată. Chiar și așa, afirmă că un ales local trebuie să respecte legea atât timp cât aceasta este în vigoare.

„Eu știu că USR-ul își dorește respectarea legii, bună sau rea. Așa își dorește și PSD-ul, și PNL-ul și de asta eu am această atitudine, din punctul meu de vedere corectă, ca individ, ca român, ca un om onest. Trebuie să respecți legea, că-mi convine sau nu-mi convine legea”, a declarat primarul.

În cazul său, Torma contestă și acum existența unui conflict de interese. El susține că situația pentru care a ajuns în această poziție a pornit de la un document inițiat de viceprimar, pe care el l-a semnat.

„Eu în continuare consider că la mine nu a fost un conflict de interese. Pur și simplu a fost un document semnat, inițiat de viceprimar, cu modificarea în Consiliul Local de îmbunătățire a deciziei luate de către noi prin hotărâre de către consilierii care erau în opoziție cu mine atunci. Eu doar am semnat acel document”, a explicat el.

Primarul din Moldova Nouă spune că legea ANI i se pare „un pic exagerată pe anumite tronsoane și foarte dură”, însă insistă că nu va refuza să respecte o decizie care îl afectează.

„Mie mi se pare în general legea ANI un pic exagerată pe anumite tronsoane și foarte dură, dar eu trebuie să respect legea. Iar dacă noi cerem concetățenilor noștri, oamenilor simpli, să respecte legea sau hotărâri de consiliu, primul lucru pe care o să-l fac, oricare ar fi decizia instanței, eu trebuie să respect legea. Mai ales că am trecut și prin anul 2020, unde am câștigat alegerile prin vot popular, am câștigat în toate instanțele și o singură instanță a spus că n-am câștigat corect, chiar ultima. Am acceptat fără să mai stau să analizez, să filozofez, să mă vait, să mă plâng. Pur și simplu trebuie să învățăm că trebuie să respectăm legea, indiferent că ne place sau nu ne place. Dacă legea este greșită, prin petiții de către ONG-uri sau de societatea publică poate fi inițiat un demers pe care parlamentarii țării să-l pună în aplicare, să modifice o anumită lege”, a spus Torma.

„Am devenit mai catolici decât Papa”

Adrian Torma spune că nu consideră legea ANI una greșită în ansamblu, dar susține că sancțiunile pot merge prea departe în unele cazuri.

„Eu consider că legea ANI nu este o lege rea, dar este o lege dură, o lege care cumva depășește moralitatea de care ar trebui să dea dovadă în anumite cazuri. Cumva am devenit mai catolici decât Papa, că avem această vorbă, mai exagerat decât ar trebui să fim”.

El spune că efectul poate fi pierderea mandatului pentru fapte pe care unii primari nu le-au anticipat ca având asemenea consecințe.

„Și uite că se poate întâmpla ca unii primari, și aici nu mă refer doar la mine, să-și piardă poziția pe o chestiune pe care n-au anticipat-o”, a spus primarul.

Torma a dat drept exemplu cazul primarului din Anina, despre care afirmă că și-a pierdut mandatul după ce a făcut parte pentru o perioadă scurtă dintr-un consiliu de administrație al unei unități de învățământ, fără să primească bani.